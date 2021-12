Daddy Yankee llega al tribunal federal en Puerto Rico para apoyar a Raphy Pina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este 22 de diciembre, a modo de apoyo y solidaridad, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila de Daddy Yankee, llegó al Tribunal Federal de Hato Rey, para estar presente el día final del juicio contra el productor Raphy Pina, quien enfrenta dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor.

A su llegada al tribunal, Daddy Yankee agradeció el apoyo que el público le ha dado a Pina y lo “muy bonito” que se han comportado con su representante durante el proceso judicial de una semana de duración.

“Gracias a ese público con las bendiciones, y que están orando por él. Estamos aquí por él, para ver qué se determina, pero con Dios por delante, sea cual sea la decisión, sabemos que Dios está en los procesos y vamos pa’ encima”, expresó Yankee.

A su vez, el artista describió a Pina como “un guerrero” y que en todo momento le recalca: “Que pase lo que pase, cuenta con un amigo y que su familia está bajo mi escudo, que no hay problema”.

Asimismo, deseó que la hija menor de Raphy, Vida Isabelle, a quien concebió con su esposa Natti Natasha, pueda tener su primera Navidad con su padre.

Raphy Pina enfrenta dos cargos: uno por posesión de arma automática y otro por posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, ya que el productor fue declarado culpable en 2015 de fraude bancario.

El pliego acusatorio indica que el 1 de abril del 2020, Pina poseía pistolas, rifles, escopetas y munición para las mismas, entre ellas una Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, y una pistola Smith y Wesson, modelo SD40, calibre .40.

El productor, presidente del sello disquero Pina Records, se expone hasta un máximo de 10 años de prisión por cada uno de los cargos.

Pina fundó su sello discográfico en 1996 y ha representado a algunos de los artistas más importantes del género del reguetón, entre ellos Nicky Jam, Daddy Yankee y Don Omar.

Raphy Pina se despidió en redes sociales en el que podría ser su último día en libertad

Horas antes de acudir al último día de juicio, Pina publicó un mensaje en sus redes sociales junto a sus cuatro hijos y su esposa agradeciendo el apoyo de sus seguidores y clamando de que dicha publicación no fuera la última si es encontrado culpable.

“Dios quiera y que esté no sea mi último post. No ha sido fácil este proceso, pero créanme que por los que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la Fé y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura” Raphy Pina

“Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso, aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración. Mañana iré con la misma fortaleza y valentía que me caracteriza y que El Juez de los cielos decida. Bendiciones y vuelvo y repito AGRADECIDOS DE TODOS. Los Amo”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

