NFL en cuarentena: 213 jugadores positivos por COVID-19 en las últimas dos semanas

La NFL ha reportado en las recientes dos semanas 213 jugadores positivos por COVID-19, casi el 10 por ciento del total de elementos de la liga según el informe de este martes de su canal NFL Network.

El lunes se reportaron 47 casos, cinco más que en el inicio de la semana pasada, un nuevo récord para un día de pruebas, pero la cantidad de contagios ha escalado hasta superar las dos centenas.

A total of 47 players were placed on the Reserve/COVID-19 list today, all as a result of a positive test. That's the most ever for a single day that the NFL has ever had.



Notable names include Travis Kelce, Joey Bosa and Jared Goff. — Field Yates (@FieldYates) December 20, 2021

Según la NFL, dos tercios de esos 213 jugadores son asintomáticos, mientras que el resto ha presentado síntomas leves. El aumento en los contagios ya provocó la reprogramación de tres partidos de la semana 15 de la NFL. El primero fue el de Los Ángeles Raiders ante los Cleveland Browns, que del sábado 18 pasó al lunes 20 de diciembre.

Los otros dos, que se jugarían el domingo 19, se realizarán este martes entre los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams, y el Washington Football Team ante los Philadelphia Eagles.

En los equipos que juegan este martes Philadelphia no podrá contar con su guardia titular Landon Dickerson, ni su suplente Andre Dillard. El esquinero Jalen Ramsey de los Rams salió de la lista COVID-19 y tiene vía libre para jugar con su equipo.

Entre los jugadores estelares que esta semana entraron a la lista de positivos está el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce; el ala defensiva de los Chargers, Joey Bosa; el receptor de los Bills Evin Ksiezarczyk, y el pasador de los Lions, Jared Goff. More COVID issues in KC, which is becoming this week’s hot spot.



Chiefs’ WR Tyreek Hill, CB Rashad Fenton and TE Blake Bell are being placed on Reserve/COVID, sources tell @adamteicher and me.



Other players likely coming but as one source said, “it’s a mess.”— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 21, 2021

New England perderá para el siguiente partido al receptor Kendrick Bourne, a los apoyadores Harvey Langi y Cameron McGrone, así como el ala defensiva Ronnie Perkins.

La escuadra con más test positivos son los Browns con 23, entre ellos su pasador titular Baker Mayfield y suplente Case Keenum, el receptor Jarvis Landry, el esquinero Jadeveon Clowney, el profundo John Johnson y su entrenador Kevin Stefanski.

A full list of who the #Browns will be missing tonight, and who remains on the COVID list: pic.twitter.com/8rxm7Sat0K— Jake Trotter (@Jake_Trotter) December 20, 2021

A Cleveland le siguen los Rams con 21 casos, luego aparece Washington con 14 y los Bears, 11. De acuerdo con los nuevos protocolos de la NFL, que entraron en efecto el lunes, jugadores vacunados y asintomáticos pueden regresar a jugar en menos de 10 días.