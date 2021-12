Rauw Alejandro estalla y defiende a Rosalía de Jhay Cortez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hay una nueva polémica dentro del género urbano. Dos de sus estrellas más famosas: Rauw Alejandro con Jhay Cortez, iniciaron una guerra en la que se ha visto salpicada también Rosalía.

Ambos artistas colaboran en el remix de la canción ‘Si Pepe’ de Ankhal, y, a raíz de unas filtraciones en redes sociales, han salido a la luz unas estrofas que crearon polémica por los comentarios que Cortez realiza acerca de una misteriosa mujer.

“Tu española quiere que le hable en English. Do you wanna f*ck? ‘Jhayco, quiero en el Bentley'”, afirma en uno de los versos que los fans no tardaron en identificar como Rosalía.

Para quienes no lo sepan, Rauw hizo pública recientemente la relación sentimental que mantiene con la española y ella menciona en su tema ‘Milionària’ que los Bentley son sus coches favoritos.

Parece que su novio no estaba al corriente de lo que Cortez iba a decir en su parte de la canción porque sus insinuaciones no le hicieron ninguna gracia y demostró que tampoco se calla cuando algo no le gusta.

A diferencia de Rosalía, que por el momento ha preferido mantenerse alejada de la controversia, él no dudó en reaccionar por medio de Twitter asegurando: “Las mujeres se respetan!!!!! Lechón!!!! VAMO PA ENCIMA!!!!!!!!!”.

Aunque no hizo referencia a nadie, pero queda claro para quién iba dirigido ese mensaje al que añadió el emoji del hocico de un cerdo para dejar clara cuál es su opinión sobre Jhay.

Las mujeres se respetan!!!!! Lechon!!!! 🙅🏽‍♂️🚫🐽 VAMO PA ENCIMA!!!!!!!!! — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) December 17, 2021

En otra parte Cortez critica el baile de Rauw Alejandro: “Si eres bueno bailando, como cucaracha yo te pongo a hacer breaking. Tú no eres calle, en este tema estás faking”, dice la letra.

A esto Alejandro respondió en otras publicaciones definiendo a Jhay como su “fan número 1” y en otro tuit, el artista comparte una imagen en la que Cortez pregunta a sus fans con quién les gustaría que colaborase. El mismo Rauw Alejandro responde y asegura que con él mismo: “pa que llegues al top 3 por lo menos”, dejando caer que sin él, Cortez no alcanza los primeros puestos de las listas. Con Rauw!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pa que llegues al Top 3 por lo menos. pic.twitter.com/lyJ2GURX8x— R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) December 17, 2021

