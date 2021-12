Jarlan Barrera, futbolista de Atlético Nacional, es acusado por su esposa de dejar a su hijo y a ella en la calle

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jarlan Barrera, futbolista colombiano, fue denunciado públicamente por su esposa, Ana María Hernández, quien en redes y visiblemente afectada por la situación, contó que el atacante del Atlético Nacional le impidió ingresar a su casa a ella y a su hijo, en un aparente acto de venganza.

“Estoy con mi hijo acá y acabo de llegar y me dicen que no puedo entrar porque el señor Jarlan Barrera me prohibió”, señaló la chica, la cual agregó que Barrera le habría indicado a la administración del edificio que no le diera paso ni a ella ni al niño.

¿A tu propio hijo lo dejas en la calle?“, preguntó con indignación Hernández, quien cree saber por qué Barrera hizo esto: en venganza porque ella no deja que vea al niño. No obstante, esto también es argumentado por la joven, que si bien admite que a veces el futbolista le compra ropa a su hijo, no suele estar presentar ni colaborar con su manutención.

Ambos están en medio de un proceso de divorcio, pero siguen casados legalmente. Jarlan Barrera no se ha manifestado al respecto de esta polémica.