“Mi cuñada quiere que paguemos $60 dólares por la cena de Navidad en su casa”

Cada familia es un mundo, y cada una tiene sus propias tradiciones y costumbres para celebrar estas fiestas navideñas, pero cobrar la cena es una práctica que puede no ser bienvenida para muchas personas. Tal es el caso de una mujer que reveló que su cuñada quiere que sus invitados paguen $60 dólares por la cena de Navidad en su casa, algo que le parece insólito.

Identificada como Michellexxx, escribió en un foro de Mumsnet sobre la extrañeza que le causa que la hermana de su esposo haya tomado esta determinación para recibir a la familia este año. “Vamos a pasar una ‘segunda Navidad’ en la casa de las hermanas. Han solicitado que cada uno pague por la comida”, relató la mujer.

El asunto se agrava porque los invitados deben viajar varias millas para llegar al lugar de la cena, un par de horas al menos. “Los anfitriones ganan razonablemente bien, ¡así que no entiendo esto! Tenemos que pagar 45 libras esterlinas (unos $60 dólares) para viajar dos horas y, obviamente, la mayoría de las personas no podrán beber porque están conduciendo”, escribió.

Michellexxx también explica que otras veces ha organizado la cena de Navidad en su propia casa sin cobrarle a nadie, y señala que su familia política habría llevado un platillo, una botella o habría ofrecido una cooperación de 20 libras (unos $25 dólares). Y lo que no se comió, se lo llevaron de regreso a casa.

“Ya he sugerido que es demasiado ($60 dólares) para algunas familias que viajan”, escribió y finalizó su publicación con una pregunta: “¿Estoy pensando demasiado en esto?” Los usuarios de Mumsnet se apresuraron a contestar.

“No podía imaginarme invitar a gente a mi casa y luego pedirles que pagaran. Me quedaría en casa y gastaría el dinero en comida para llevar”, sugirió una usuaria. “Organizar la cena de Navidad para un gran número es costoso, pero no lo ofreces si no puedes permitirte el lujo de atender, o pides a todos que traigan una contribución, como postres, pasteles, chutneys, etcétera”, apuntó otra.

“A menos que la comida sea de Harrods (una tienda de lujo en Inglaterra), está tratando de sacar provecho de su propia familia. Gasta 45 libras y quédate en casa y come tus propias compras”, apuntó otra. “Increíble. No me importa cuánto se va a dar, si no puedes pagarlo no lo hagas. Creo que tienes razón en sentirte ofendida, ¡yo me sentiría así también!”, concluyó otra.

