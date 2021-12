El vestido más polémico de Carrie en ‘And Just Like That’ no es de Forever 21

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los grandes reclamos del regreso de ‘Sex and the city’ era volver a ver a Carrie Bradshaw mostrando su particular sentido de la moda ante las cámaras en el reboot titulado ‘And Just Like That‘ que ha estrenado hace unas semanas HBO Max.

Los paparazzi que persiguieron a las actrices protagonistas mientras rodaban en distintas localizaciones de Nueva York consiguieron arruinar parte de la sorpresa, desvelando muchos de sus atuendos antes de tiempo, y uno de ellos en concreto consiguió causar un gran revuelo porque mostraba a Sarah Jessica Parker enfundada en un maxi vestido estampado de tirantes bajo el que se puso una camisa azul de algodón.

Para más inri, muchos fans no tardaron en identificarlo como una prenda de la marca Forever 21, orientada a un público juvenil cuya media de edad ronda los veinti-muy-pocos y que no parecía encajar con el gusto de Carrie. El vestido en cuestión ha aparecido en el tercer episodio, mientras Carrie salía a caminar durante horas por la Gran Manzana, y finalmente ha podido apreciarse en toda su gloria.

Carrie Bradshaw, bargain hunter? Sex and the City fans are shocked to see Sarah Jessica Parker wearing a FOREVER 21 maxi dress on the set of new reboot

via https://t.co/iDmtTZl3Op https://t.co/KgfVSJKat5— ImageKingUSA (@ImageKingUSA1) July 30, 2021

Al margen de lo favorecedor o no que pueda resultar el conjunto, lo importante es que salió del propio archivo de Danny Santiago, uno de los diseñadores de vestuario de la serie, y ni siquiera tiene una etiqueta para identificar su procedencia, aunque él sospecha que pertenece a un diseñador indio al que Forever 21 copió una de sus creaciones. Por otra parte, Santiago no pagó más de seis dólares al comprarlo, es decir, aun menos del precio medio de las tiendas de la compañía. Sarah Jessica Parker seen in THAT controversial Forever 21 dress on set of Sex And The City reboot https://t.co/r2q32v5atX #Londonnews #londonshowbiz pic.twitter.com/EVoFOc8d6O— Scotts Electrician & Builders Service London Kent (@london_bromley) August 9, 2021

