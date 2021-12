En Suelta la Sopa recuerdan a Chiquis Rivera y su sensual movimiento de caderas: “Casi como Shakira”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En Suelta la Sopa hicieron un repaso de lo que fue el año 2021 para Chiquis Rivera, la hija de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera. Hablaron de Lorenzo Méndez, del divorcio que no termina de llegar, y de cómo la también cantante encontró un nuevo amor con el que ha pensado en volver a casarse e incluso tener hijos, así lo reveló hace algunas semanas.

Además de hablar de sus relaciones sentimentales, en el programa de Telemundo mostraron un clip de Chiquis en el que se baja un poco el pantalón, muestra su trasero y abdomen y mueve las caderas mientras tararea una sencilla melodía.

Antes del sensual movimiento de caderas, Chiquis declaró que ella toma agua tibia con limón, y aunque no es un líquido mágico, la ha ayudado a mantener su abdomen plano pues en ese momento detalló que no tenía ninguna intención de hacerse una liposucción que la ayudara a perder uno que otro kilito de más.

“Lo prometido es deuda. El abdomen, obvio, no estoy donde quiero estar pero ahí vamos… He estado tomando mucho alcohol”, dijo antes del tarareo y el baile.

Los panelistas de Suelta La Sopa analizaron el año que ha tenido la hija de “La diva de la banda” y precisan que ahora la ven mucho más madura y calmada que antes.

A lo largo de este año, Chiquis Rivera ha hecho varias declaraciones que han impactado a sus fieles seguidores. Sobre su relación con Emilio Sánchez, ha dicho que desea tener familia con él:

“Muchas personas me preguntan: ¿te vas a casar de nuevo? ¿Todavía crees en el amor?¿Es Emilio el candidato? Me hacen esa pregunta todo el tiempo y ahora mismo él es el candidato. Ahora mismo no me importaría volver a casarme. Él me ha hecho, honestamente, pensar en tener hijos más de lo que lo había hecho toda mi vida”, dijo Chiquis hace unas semanas en un podcast.

Asimismo, la cantante ha revelado secretos y situaciones que ha vivido a lo largo de su vida, tal como el momento en el que su madre Jenni Rivera pensó que ella estaba involucrada íntimamente con su entonces esposo, Esteban Loaiza, o como cuando narró la manera en la que se enteró de la muerte de su mamá y tuvo que reunir a sus hermanos para contarles la trágica noticia.

Chiquis Rivera ha vivido duros momentos y ahora, poco a poco, va revelando detalles de diversos momentos que ha tenido que enfrentar.