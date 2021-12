Estudiante de Boston se declara culpable de homicidio involuntario del suicido de su novio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Inyoung You, de 23 años, se declaró culpable de un cargo de homicidio involuntario como parte de un acuerdo con los fiscales que le permite no ir a prisión, así lo dio a conocer la Oficina del Fiscal de Distrito de Suffolk.



El juez de la Corte Superior de Suffolk, Robert Ulmann, sentenció a la estudiante de Boston Collage a 30 años de prisión, fallo que quedó suspendido por 10 años, es decir, que mientras la joven cumpla al pie de la letra los términos de su libertad condicional no pisará la cárcel.



Los primeros cinco años de libertad condicional, Inyoung You será supervisada para saber si cumple con el servicio comunitario y si recibió el tratamiento de salud mental por parte de un proveedor.



A la surcoreana también se le prohibió sacar un provecho económico de los hechos subyacentes al caso durante el tiempo el periodo de prueba impuesta por el juez; esto quiere decir que por 10 años deberá evitar hablar del tema con fines de lucro.



En noviembre de 2019 la joven estudiante fue extraditada de Corea del Norte a Massachusetts con la intención de que compareciera ante un juez en el Tribunal de Suffolk por supuestamente haber incitado a su novio, Alexander Urtula, a quitarse la vida.



De acuerdo con información oficial, Inyoung You rastreó la ubicación de Alexander Urtula el 20 de mayo de 2019 y fue testigo de cómo saltó su novio desde lo alto de un estacionamiento de tránsito de Boston, horas antes de que se llevara a cabo su graduación.



En aquel momento, la fiscal de distrito del condado de Suffolk, Rachael Rollins, dio a conocer a la prensa que Inyoung You abusó de Alexander Urtula de manera “abusiva física, verbal y psicologíceme” y lo alentó a quitarse la vida en algunos de los 47 mil mensajes que le envió en los dos últimos meses de la relación.



“Muchos de los mensajes muestran claramente la dinámica de poder en la relación donde la señorita You hizo exigencias y amenazas sobre la base de que tenía un control completo sobre el señor Urtula, tanto mental como emocionalmente”, dijo la fiscal Rachel Rollins en su momento.



Alexander Urtula, un biólogo de profesión trabajaba como investigador en un hospital de Nueva York y llevaba varios años bajo un cuadro de depresión, condición de salud que Inyoung You conocía.

