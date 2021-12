Jomari Goyso está disfrutando de las fiestas en España junto a su familia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jomary Goyso está pasando unas felices fiestas en compañía de su familia, a pesar de que recientemente lo sacaron de Despierta América por una decisión “de arriba”.

El especialista en moda y belleza ha compartido en su cuenta de Instagram diversos momentos que ha vivido durante estas vacaciones que disfruta en España, su país natal, junto a sus familiares.

Durante estos días festivos, Jomari Goyso se ha dejado ver junto a los miembros de su núcleo familiar haciendo diferentes actividades bastante divertidas.

A su sobrino le cortó el cabello y luego mostró cómo se cultivan las deliciosas aceitunas. también ha hablado de las famosas sopas de ajo y ha publicado una sensacional imagen de una tortilla de papas.

“sin la “TORTILLA DE PATATA” no es Navidad! Lol 😂 No es complicada de hacer pero tiene sus secretos!!! Aunque mi madre no lo cree soy un GRAN COCINERO!”, escribió sobre la tortilla que comieron en la cena de Navidad.

En el video publicado se puede ver a la madre de Jomari llegando a casa con la bolsa de las compras y luego realizando con mucha calma la deliciosa preparación en compañía de su hijo, que no perdió detalle en la grabación de ese momento especial.

“FELIZ NAVIDAD 🎄 Dios mío todo lo que he comido…. Ya me tome el #detox obvio de @liabyjomarigoyso para que todo salga de mi cuerpo….”, dijo en Navidad el especialista en moda y belleza.

En su visita a casa, uno de los reencuentros más emotivos fue el que vivió con su caballo llamado Dorado Goyso. Y es que en uno de los videos que publicó se puede ver el abrazo con su adorado caballito.

“REENCUENTRO 🙏 Abrazos que sanan el alma…. #familia #feliznavidad 🐎(@doradogoyso me extrañaba!!!)”, dijo al publicar el video para que todos sus seguidores compartieran con él tan emotivo momento.

También, se ve como toda su familia le da una calurosa bienvenida al hogar para pasar las fiestas unidos.

Estos importantes momentos de reencuentro que sirven para renovar energías llegan también apenas unas semanas después de que Jomari Goyso se sometiera a una cirugía para sacar dos bultos que habían crecido dentro de su cuerpo como consecuencia del uso de esteroides.

El mismo artista explicó esta situación luego de haber preocupado a muchas personas al publicar una imagen en la que salía dentro de un hospital vestido con ropa quirúrgica.

“Nuestra realidad que pretendemos no es cierta. El cuerpo que Dios me dio en el lado derecho, que no recibe likes y pasa desapercibido versus versus el cuerpo que agarra likes y la mayoría encuentra atractivo pero me mata por dentro… Esa foto es de hace 6 años, tranquilos, ya pasó esa etapa! Y la otra foto es de antes de comenzar los esteroides, si no sabes de qué estoy hablando mira el post anterior o mi podcast”, dijo cuando mostró su cuerpo antes y después del uso de esteroides.

