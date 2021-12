Papá de Benavidez arremete contra el ‘Canelo’: “Tiene miedo, pone excusas de mierda”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El padre de David Benavidez fue contundente en contra de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al referirse a él como un miedoso luego de que el tapatío rechazara pelear contra el mexicoamericano para enfrentar a Ilunga Makabu.

Por si fuera poco, el padre de Benavidez aseguró públicamente, en una entrevista para YSM Sports Media, que el ‘Canelo’ pone excusas para así evadir una posible pelea contra su hijo.

😯 ¡POR EL MOMENTO NO!



❌ @Canelo descartó una pelea con el mexico-estadounidense David Benavidez a pesar de que los rumores los vinculaban para enfrentarse.



🗣 “No me aporta nada. La verdad no me interesa”



🤔 ¿Te habría gustado ver ese combate? pic.twitter.com/e1wH0UiQ6o — Boxeo Telemundo (@BoxeoTelemundo) December 26, 2021

“Dicen que Benavidez no trae nada en la mesa. Entonces, ¿qué te dice eso? Están corriendo y tienen miedo de pelear contra él. Es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar el desafío. Son excusas de mierda“, aseveró.

El papá de Benavidez no se guardó nada y también cuestionó lo que será la pelea entre Álvarez y Makabu, pues aseguró que esa pelea no la verá nadie ya que no conocen al africano, mientras que su hijo está en el top de la división.

“Es un gran duelo pelear contra David. Nadie conoce al chico africano. Hay mucha gente que no quiere ver esa pelea ¿Por qué Canelo está peleando en peso crucero y no en 168? ¿Crees que es mejor luchar contra africanos que contra David? Somos el número uno y él no quiere pelear por miedo”, sentenció.

Saúl Álvarez culminó el 2021 con un paso perfecto luego de derrotar a Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, consiguiendo así la unificación de los títulos de la categoría de los supermedianos. 👑 ¡EL CAMPEÓN UNIFICADO!👑



Saúl Canelo Álvarez escribe su nombre en LETRAS DE ORO al noquear a Caleb Plant en el décimo episodio y proclamarse CAMPEÓN INDISCUTIDO en el peso supermedio🔝



El 🇲🇽 se convierte en el primer latino en unificar un peso EN TODA LA HISTORIA DEL BOXEO🤩 pic.twitter.com/a37AJd2BK1— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) November 7, 2021

Ahora, en la búsqueda de nuevos retos se enfrentará al africano en peso crucero, y aparentemente Benavidez sigue sin ser un posible desafío para el tapatío.