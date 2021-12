Danna Paola sorprende con cambio de look que la regresa al pasado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Danna Paola se cambió el look y volvió a lo básico. La cantante y actriz mexicana se pintó el cabello de un color bastante oscuro, luego de haber pasado una larga temporada siendo rubia.

“Back to basics… BACK TO MY REAL SOUL🤎🤎HELLO BRUNETTE 🤎🤎 BYE BYE 2021… THIS BITCH IS BACK 👁”, escribió junto a la galería de imágenes en su cuenta de Instagram, donde goza del lujo de tener más de 33 millones de seguidores.

En las cuatro imágenes que posteó, y que ya han cosechado más de 2.083.000 me gustas, se le ve luciendo su largo cabello oscuro, un flequillo que cubre toda su frente y un atuendo en color crema que resalta aún más el color de su cabello.

Así reaccionaron los seguidores de la mexicana al cambió de look para recibir el año 2022:

“USHHHHH!!!! Qué loooook! 🔥🔥🔥🔥”

“QUE QUEEEE”

“AAAAH TE VES PRECIOSA”

“COMO EXTRAÑABA ESTE COLOOOOOR😭😭😭 hermosa te vez🥺🥺🥺”

Recientemente, Danna Paola publicó otra serie de fotografías, un poco más sexys, pues de esa manera festejó que alcanzó los 33 millones de seguidores en Instagram. El numerito lo logró en 11 años y 14 meses.

Las imágenes dejan ver la tanguita de encaje cuando el pantalón que usa cae mas abajo de la cadera.

Danna Paola no es la única artista mexicana que ha cambiado de look recientemente. Las cantantes Ángela Aguilar y Belinda también cambiaron su aspecto de cara al fin de año.

Mientras que la menor de la dinastía Aguilar le dio bastante largo a su acostumbrado cabello corto, Belinda decidió cortar su cabello por sobre sus hombros y hacerse unos reflejos algunos tonos más claros para destacar el color de la base de su cabello.

Otra famosa que también aprovechó la época para cambiar el aspecto de su cabello fue Clarissa Molina, quien se lo pintó de un marrón bastante claro con unos reflejos un poco amarillo. La dominicana estrenó su look navideño luciendo unas espectaculares botas hasta las rodillas y una camisa color mostaza que destaca el color de su cabello.

