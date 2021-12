Mostrando la tanguita: así celebró Danna Paola su logro más reciente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante y actriz Danna Paola celebró sus 33 millones de seguidores en Instagram de una manera bastante atrevida. La mexicana lo hizo publicando una serie de imágenes y en una de ellas deja ver su tanguita de encaje que sobresale ante el pantalón que está más abajo de las caderas.

Mostrando su tanguita de encaje en un color neutro, su plano abdomen y luciendo un suéter tipo top azul, Danna Paola celebró haber alcanzado esta mágica cifra en la popular red social. Este hito le tomó 11 años y 4 meses.

“FAMILIA YA SOMOS 33 M 💙”, escribió la cantante y actriz junto a la sensual galería fotográfica.

En otra de las imágenes posa sentada en una silla, con las piernas abiertas y tapando su cara con el teléfono celular.

A la celebración de este logro se sumaron los comentarios de sus seguidores en esta popular red social, quienes compartieron con ella cuales han sido los mejores regalos de Navidad que han recibido en su vida.

Hace algunos días la cantante indicó que estaba un poco enferma y durante la convalecencia, se puso a revisar las imágenes que han recolectado durante este año 2021 en su teléfono celular.

“Como he estado enferma estos días, me puse a revisar mi carrete del 2021 y tengo muchos highlights de momentos que me hicieron sonreír mucho y me generan melancolía sobre lo vivido este año… y quiero compartirlos 🤍 con mucho amor…”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram.

Y hace casi un mes, la mexicana brilló con su presentación en los Latin Grammys en defensa de las mujeres que han sido maltratadas al interpretar su tema “Calla tú” Fue un emotivo momento en la ceremonia de premiación del reconocimiento más importante de la música latina.

“Yo no permito faltas de respeto de ningún mínimo, y denigrarme como mujer jamás y eso es algo que, gracias a Dios, he podido eliminar de mi vida, todas esas personas que subestiman mi inteligencia o que me subestiman como mujer, etc, y gracias a Dios, de verdad, estoy rodeada de gente maravillosa que me valora, que me respeta, porque lo mismo doy yo, o sea creo que justamente mientras des lo mismo, tiene que ser recíproco”, había comentado en una entrevista previa a su participación en los Latin Grammys.

