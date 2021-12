Intensifican la búsqueda de joven latino acusado de triple homicidio

El pasado 26 de noviembre tres adolescentes de origen latino murieron a manos de otro joven que ha sido identificado por las autoridades como Abel Elías Acosta, de 14 años.



De acuerdo con los detectives del Departamento de Policía de Garland cuentan con las evidencias que identifican al adolescente como el tirador principal y supuesto responsable del homicidio de Xavier González, de 14 años, Iván Noyola, de 16, y Rafael García, de 17, así como de herir a otra persona al interior de una tienda de conveniencia.



Tras ser identificado, la Policía de Garland de Texas ha considerado al joven como “peligroso” y creen que podría ir por las calles armando.



Asimismo, han dado a conocer que el padre del menor, que ha sido identificado como Richard Acosta, de 33 años, se entregó a la policía el pasado 28 de diciembre y se sabe que él era el conductor de la camioneta pick up blanca en la que el jovencito llegó a la tienda de conveniencia y restaurante ubicada al lado de una gasolinería.

MURDER SUSPECT IDENTIFIED: The court has authorized a Directive to Apprehend for 14YO Abel Elias Acosta, the shooter responsible for killing 3 & wounding a 4th @ a convenience store on 12-26-21. *photo obtained from social media* pic.twitter.com/STAe4kzuWs — Garland Police PIO (@GarlandPD) December 29, 2021



Y es que gracias a las imágenes de varias cámaras de seguridad que hay a los alrededores del lugar de los hechos se pudo identificar el auto en el que llegó el Abel Elías Acosta hasta el lugar.



“La información descubierta por los detectives muestra que el conductor del camión, Richard Acosta, quien se entregó anteriormente, es el padre del tirador, Abel Acosta”, informó la policía de Garland a través de un comunicado de prensa.



El mismo departamento de policía señaló que suelen no compartir información tan detallada de un menor de edad, pero en este caso fue necesario: “No es la práctica del Departamento de Policía de Garlan divulgar información de menores, pero debido a la naturaleza del delito y el riesgo potencial para el público, el tribunal ha autorizado la divulgación de su información”. 33-yr-old Richard Acosta arrested in relation w/ the triple murder. Acosta is believed to be the driver & turned himself in at GPD yesterday. The truck has also been located. He is in the Garland Jail charged with Capital Murder, & bond set at $1,000,000. Investigation is ongoing pic.twitter.com/THOzqZLUQ2— Garland Police PIO (@GarlandPD) December 28, 2021

De acuerdo con la policía, Abel Elías Acosta es un joven hispano de piel clara, cabello obscuro, ojos marrones, mide 5 pies de altura y pesa aproximadamente 125 libras.



En cuanto al joven de 14 años que fue detenido el mismo día de los hechos, quien quedó libre y su identidad fue protegida, la policía ha confirmado que no se trata del tirador, simplemente es una persona de sumo interés para la investigación.



Crime Stoppers ofreció una recompensa de $ 5,000 dólares a quien entregue información que pueda conducir a la policía hasta el paradero de Abel Elías Acosta.

