Las fotos de Trump con Epstein y el mensaje sobre Clinton que se hacen virales luego de que jurado hallara culpable a Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell, excompañera de Jeffrey Epstein, fue hallada culpable por un jurado federal en la Corte de Distrito Sur de Nueva York el miércoles por conspirar con su expareja durante al menos una década para reclutar y abusar sexualmente de menores de edad.

Sin embargo, en torno a este caso hay varios nombres que han circulado entre la opinión pública, incluidos los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, debido a fotografías con Epstein y Maxwell, y el posible conocimiento que habrían tenido de sus actos.

Los usuarios en redes sociales han reaccionado al paso previo a la sentencia de Maxwell, quien enfrenta hasta 60 años de prisión, recordando a los expresidentes.

Un usuario compartió un collage del expresidente Trump con la frase: “He visto más fotos de Trump con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell que con Barron y Tiffany”.

El meme pronto se volvió viral en Twitter.

George Papadopoulos fue asesor de campaña de Trump en 2016 y fue sentenciado a 14 días de prisión y a más de 200 horas de servicio comunitario por mentir a autoridades federales sobre sus contactos con autoridades rusas durante la el proceso electoral.

Papadopoulos publicó un mensaje sobre Clinton que ha tenido miles de reacciones y comentarios.

“Bill Clinton está muy feliz esta noche. La hija de Jim Comey, quien lideró la ‘persecución’ de Maxwell, ayudó a sellar hoy los archivos de la red entorno a Maxwell y Epstein”, escribió.