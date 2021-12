Natasha Araos menciona a Chyno Miranda y dice que no hablará más de lo que él hace: ¿cumplirá?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Natasha Araos sigue hablando de Chyno Miranda. Esta vez la ex del cantante venezolano aseguró que de ahora en adelante no hablará más de lo que su ex esposo hace o no con su vida, pues eso forma parte de la vida privada del artista.

La influencer venezolana dio las declaraciones mediante las historias de su cuenta de Instagram, en donde estaba haciendo una dinámica en la que sus seguidores le hacían preguntas y ella les contestaba mediante un video.

“¿Cómo sigue Jesús? ¿Y aún vives con él?”, fue una de las preguntas que le realizaron a la venezolana.

“Gente bonita, voy a aclarar esto una vez más para que no me estén preguntando a cada rato: Jesús y yo desde septiembre de este año no vivimos juntos, cada quien siguió su vida, en sus cosas. Ya yo no voy a hablar de lo que él está haciendo, de dónde está porque esa es su privacidad y su vida”, fue la respuesta de la ex esposa de Chyno Miranda.

En estas épocas festivas, Natasha Araos compartió un mensaje navideño en el que agradece a Dios por el año de lecciones y aprendizajes que fue para ella este 2021.

“Un año donde lo que me queda es AGRADECER a Dios y a la vida por tantos momentos que me dejaron grandes lecciones y aprendizajes. El más duro que he tenido pero sin duda alguna el que me ha llevado a una gran evolución en todos los sentidos. La vida es maravillosa y todo lo que nos sucede es perfecto. La sincronía de vida está allí porque tenemos que transitar en esta vida por muchos momentos buenos y no tan buenos para tener la experiencia y poder avanzar en la escalera de la evolución. Siempre da GRACIAS por cada momento, cada persona, cada situación que tuviste este año porque si hiciste la tarea de aprender eso forjó a la persona que eres HOY”, expresó.

“VIBRA ALTO, VIBRA BONITO, SE BUENO, ÉTICO, DISFRUTEN A SUS SERES QUERIDOS, VALOREN LO QUE TIENEN Y ANTE CUALQUIER PREGUNTA RECUERDA QUE AMOR ES LA RESPUESTA. Dios los bendiga a todos! Pásenla rico y nunca olvides que lo único que tienes es EL HOY. Vívelo”, concluyó en su mensaje de Navidad.

