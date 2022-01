Las experiencias gastronómicas más inusuales en todo Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Photo by Syed Ahmad on Unsplash / Unsplash

No cabe duda que la riqueza gastronómica es representada por los más emblemáticos restaurantes y en Estados Unidos existen maravillosas propuestas de la más alta calidad. Sin embargo, también llama la atención decir que complementariamente hay una buena cantidad de experiencias gastronómicas extravagantes e inusuales en todo el país, que vale la pena conocer. Desde un restaurante abajo de una cueva, o un espacio en el que puedes ver sirenas nadar mientras comes, hasta lugares dentro de viejos vagones de tren ¡Existen maravillosos recintos culinarios en EE.UU.! Descubre algunos de los más emblemáticos e icónicos, sin lugar a dudas son buenas propuestas para descubrir este 2022.

1. Alabama: Rattlesnake Saloon, Tuscumbia

Uno de los recintos culinarios más emblemáticos de Alabama es Rattlesnake Saloon, un original restaurante que se encuentra debajo de una enorme roca colgante. Es un espacio ideal para cenar al aire libre y lo mejor es que tiene música en vivo. Fiel a su nombre, es fácil imaginarse a una familia de serpientes cascabel viviendo en este lugar. Sobre su menú: está inspirado en un tema del salvaje oeste y se dice que la comida es deliciosa. Amado por todos los que lo visitan, ofrece platos reconfortantes como pilas de heno cargadas (papas fritas cubiertas con queso y tocino), trocitos de bronco (encurtidos empanizados y fritos) y el buckaroo (jamón ahumado, pavo, tocino y ensalada en un rollo). Sin lugar a dudas, uno de los restaurantes que en algún momento de la vida tienes que visitar.

2. Alaska: The Smoke Shack, Seward

Montado justo al borde de un fiordo en la ciudad de Seward, cerca del Parque Nacional de los Fiordos de Kenai en Alaska, se encuentra este magnífico restaurante: The Smoke Shack. Ubicado en un viejo vagón de tren azul brillante y amarillo, es un exquisito restaurante de barbacoa con una peculiar diferencia: los comensales pueden sentarse en los viejos asientos del vagón de tren (temporalmente no disponibles, pero los asientos al aire libre sí lo están). De tal modo que podrás disfrutar de una pintoresca experiencia en la naturaleza, con un rico menú de barbacoa típica estadounidense mezclada con comida mexicana. Entre los elementos más famosos sirven sándwiches de puerco desmenuzado y pollo asado, también se sabe que los favoritos de los clientes son los desayunos: burritos, huevos rancheros y panqueques de suero de leche ¡perfectos para el clima frío!

3. Arkansas: Flying Fish, Little Rock

Para los amantes de los mariscos que visiten Little Rock, en Arkansas: no pueden dejar de ir a Flying Fish, restaurante que sirve comida con un toque cajún del sur. Prueba el estofado de langosta, el bagre a la parrilla, el jambalaya de Louisiana o la sémola y el gumbo, maridado con una exquisita margarita helada. Sin embargo existe un detalle peculiar que hace a este restaurante sea inusual son los cientos de peces cantando Billy Bass que cubren las paredes, un detalle que a la gente le encanta. Además, los Billy Bass son obsequios donados por clientes leales de todo Estados Unidos.

4. California: Tonga Room & Hurricane Bar, San Francisco

Uno de los favoritos y más originales de la lista es Tonga Room & Hurricane Bar, un salón y restaurante de temática tiki que está ubicado en el hotel Fairmont en San Francisco. Este magnífico y tropical espacio, abrió en el año de 1945. Llama la atención su preciosa decoración con plantas tropicales y una enorme laguna central, al entrar es fácil sentirse como un viaje a la Polinesia. Incluso hay un escenario para música en vivo. Si bien, dentro de los principales atractivos está la experiencia única que ofrece visitar un restaurante tan diferente que ofrece una experiencia única, vale la pena mencionar que el menú también es bastante bueno. Destacan el salmón miso a la parrilla, el chuletón de Tonga a la parrilla y los mariscos al curry de coco.

5. Colorado: The Airplane Restaurant, Colorado Springs

Este restaurante inusual en Colorado Springs se encuentra en un viejo camión cisterna Boeing KC-97. Construido en 1953, este avión voló por todo el mundo antes de ser dado de baja en 2002. Tiene capacidad para 42 “pasajeros” en el avión de 275 plazas, su decoración es completamente temática y está rodeado de objetos históricos de la aviación. Lo mejor de todo es que en este original restaurante no encontrarás la desabrida comida que caracteriza a los aviones, ya que ofrecen: sabrosas hamburguesas, ensaladas, mariscos, filetes y costillas. View this post on Instagram A post shared by Fancy Nancy ☕️🎀☕️ (@nancyfancylife)

6. Connecticut: Traveler Restaurant, Union

Este es el restaurante que conquistará a todos los amantes de los libros, el restaurante Traveler en Connecticut, se caracteriza por la genialidad de comer rodeado de estantes de libros de bolsillo. La mejor parte es que obtendrás tres libros gratis para llevar después de la comida ¡Maravilloso! Además, el menú resulta igual de atractivo que las novelas, ya que ofrece: mariscos rebozados, diversas pastas y sándwiches, también se recomiendan con especial énfasis sus postres. View this post on Instagram A post shared by .:ᛉ serron ᛉ:. (@serronblackwood)

7. Tennessee: Aquarium Restaurant, Nashville

Otro de los más amados por chicos y grandes, con una de las propuestas más originales es el restaurante Aquarium de Nashville: que se centra en la experiencia de cenar bajo el mar. Los comensales tienen la oportunidad única de disfrutar de sus platillos sentados alrededor de un tanque de 200,000 galones, lleno de todos los animales del mar que te puedas imaginar: desde tiburones y mantarrayas, hasta tortugas marinas. En ocasiones especiales, incluso hay sirenas místicas que pasan por las profundidades del agua nadando. Sobre la comida, se trata de un restaurante de mariscos y carnes, en el menú hay ricas opciones que se adecuán a todos los gustos como los icónicos tacos de pescado, pasteles de cangrejo de Maryland, platos de mariscos y rollitos de pollo. Los clientes dicen que es una “experiencia increíble” y también les encanta la comida, además no podemos dejar de mencionar que es una de las mejores vivencias para los niños. View this post on Instagram A post shared by Chris Leroue (@stihl69)

—

