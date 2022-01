“Da pena estar así”: Neymar Jr. es atacado por un ex jugador del PSG por su indisciplinado estilo de vida [fotos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Neymar Jr. es un blanco para las críticas. El astro brasileño no solo es insultado por hacer un terrible spoiler de la última película de Spider-Man, también es cuestionado por su rendimiento en el París Saint-Germain, sin dejar a un lado las críticas con “La Canarinha”. Lesiones, fiestas y mal estado físico son algunos de los reclamos sobre “Ney”.

“¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada? Es menos eficiente. Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma adecuada de vida; da pena estar así. Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías te pones en riesgo en todo“, expresó Jérome Rothen, ex jugador del PSG en una entrevista a RMC Sport.

“Ney” actualmente tiene una lesión en su tobillo izquierdo que viene padeciendo desde noviembre de 2020. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el futbolista viajara a Brasil para pasar navidades en suelo amazónico. El ex futbolista del conjunto parisino culpó a la directiva del club por las riendas sueltas que se le ha dado al ex FC Barcelona. View this post on Instagram A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

“Es inaceptable por parte del club y vuelvo a culpar al director deportivo. Es él quien decide todo. Es él quien da el visto bueno a Neymar para quedarse hasta el 9 de enero y hacerse tratamiento en Brasil. Nunca uno de tus jugadores es tratado en el extranjero y menos en su país. Está de vacaciones. Esto no es normal porque la imagen del PSG todavía la sufre“, sentenció Rothen. View this post on Instagram A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Finalmente, el ex jugador explicó que el astro brasileño no hace más que desprestigiar la imagen del club con sus constantes libertades que son exhibidas en las redes sociales de “Ney”.

“Esto no es normal porque quien sufre es la imagen del PSG. A través de las tonterías de Neymar en las redes sociales, donde aparece jugando al póquer en las fiestas. Ahora va a hacer videos levantando pesas para decir que se está preparando para regresar en febrero”, concluyó.

