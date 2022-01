Las bebidas sin azúcar están reemplazando a los refrescos dietéticos, descubre si son mejores para la salud

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todo se ha dicho sobre los devastadores efectos para la salud de un alto consumo de bebidas endulzadas y es por ello que durante años las personas han optado por el consumo de refrescos dietéticos, sin embargo recientemente la popularidad de las bebidas sin azúcar ha aumentado significativamente. Además, de acuerdo con información liberada por la Encuesta Anual de Alimentos y Salud de IFIC de 2021 reveló que el 40% de las personas entre los 18 y 80 años de edad: afirmaron estar siguiendo una dieta prescrita en 2021, ya sea con fines para perder peso o simplemente estar más saludables. Sin embargo, al mismo tiempo, ha habido una cambio cultural lejos de las dietas restrictivas, y la propia palabra dieta necesita replantearse. Con base en ello y de acuerdo con un informe publicado por CNN, los refrescos conocidos como “dietéticos” están siendo revisados ​​o superados por refrescos similares (o incluso los mismos) sin azúcar. Lo cierto, es que es bastante discutible compararlas y definir cuál es mejor para la salud, a continuación encontrarás información valiosa para decidir si las bebidas sin azúcar y los sustitutos del azúcar son adecuadas.

¿Cuáles son los sucedáneos del azúcar?

Lo primero es lo primero: para empezar es necesario definir cuáles son las principales alternativas de azúcar sin calorías que se utilizan en la elaboración de bebidas industriales. Vale la pena mencionar, que estos tienen la peculiaridad de ser cientos o miles de veces más dulces que el azúcar común, pero no elevan los niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, los sustitutos comunes del azúcar más populares son: la sucralosa, el aspartamo y el acesulfamo K, a menudo se denominan edulcorantes artificiales, ya que están hechos de ingredientes sintéticos. Mientras tanto, otros, como la stevia, el extracto de fruta de monje y la alulosa, son de origen natural.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) considera que todos estos edulcorantes son seguros cuando se consumen en cantidades aceptables. La excepción es para aquellos con una condición genética rara llamada fenilcetonuria: el aspartamo no es seguro para las personas con este trastorno. Para determinar la seguridad, la FDA revisa datos sobre resultados como la salud reproductiva, el riesgo de cáncer y los posibles efectos tóxicos en su sistema nervioso. Entonces, aunque estos aditivos se consideran seguros desde este punto de vista, quedan dudas sobre si aumentan el riesgo de otros problemas y si son útiles.

Sobre los riesgos potenciales de los sucedáneos del azúcar:

Tenemos muy clara la postura de la FDA, que como mencionamos anteriormente cataloga a los sustitutos del azúcar como seguros. Sin embargo, se cuenta con otras referencias científicas que demuestras lo contrario. Tal es el caso de algunos estudio recientes en los cuales se ha relacionado a la sucralosa con una disminución significativa de la sensibilidad a la insulina, que se cree que se debe a cambios en el metabolismo de la glucosa. Esto puede explicar por qué algunas investigaciones conectan el uso de refrescos dietéticos con un mayor riesgo de diabetes tipo 2.

De manera particular se cuenta con un estudio que llama la atención, en el cual los investigadores rastrearon a más de 66,000 mujeres durante 14 años y encontraron que las bebedoras usuales refrescos de dieta: tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes tipo 2. Además, según información avalada por la Asociación Estadounidense de Diabetes; si bien los refrescos dietéticos y los sustitutos del azúcar no aumentan los niveles de azúcar en sangre en el momento del consumo, no hay evidencia clara de que ayuden a controlar el azúcar en sangre a largo plazo o controlar el peso.

Mientras tanto, los estudios también han planteado preocupaciones de que los refrescos dietéticos, incluidos los “refrescos sin calorías”, pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Otro estudio científico lo sugiere: este trabajo de investigación fue realizado entre más de 81,000 mujeres, catalogando a los bebedores de refrescos dietéticos como dos o más por día, demostró que experimentaron un 23% más de riesgo de accidente cerebrovascular y un 29% más de riesgo de enfermedad cardíaca en comparación con los que bebían poco (menos de uno por semana).

Por si fuera poco, se ha comprobado que los sustitutos del azúcar influyen desfavorablemente en los microbios intestinales. Si bien se requieren más referencias y estudios para aclararlo, se cree que un alto consumo de estas sustancias genera una señal de alerta dado que la disbiosis intestinal está relacionada con niveles más altos de inflamación y alteraciones metabólicas que pueden aumentar el riesgo de problemas de salud, como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes tipo 2 y obesidad.

Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que existen efectos desagradables bastantes inmediatos relacionados con el consumo de alcoholes de azúcar (un tipo de sustituto del azúcar bajo en calorías). Entre los principales se encuentran alteraciones digestivas, como son los gases, la hinchazón y la diarrea. Los alcoholes de azúcar, como el sorbitol y el manitol, se encuentran a menudo en caramelos bajos en azúcar, barras de proteína y chicles. Si bien, se ha comprobado que las personas sanas pueden experimentar gases leves o hinchazón después de consumir alimentos endulzados con estos alcoholes de azúcar; en los casos de personas con afecciones gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable, es posible que experimente síntomas más extremos.

¿Los sustitutos del azúcar son útiles para controlar el peso corporal?

A simple vista, tiene bastante sentido teórico que reemplazar un alimento o bebida con alto contenido calórico por uno con menos calorías: es la mejor estrategia para controlar el peso corporal. Sin embargo, los estudios no son claros al respecto. Parece que cuando comemos o bebemos algo dulce sin las calorías que normalmente obtiene de esos alimentos, es muy probable que experimentemos cambios en las hormonas reguladoras del apetito que por obvias razones se asocian con más hambre y producen antojos más fuertes. Este es un escenario que podría promover la sobrealimentación y el aumento de peso.

Hay un estudio reciente del 2021 bastante interesante al respecto: el cual se basó en examinar la respuesta al hambre y los antojos entre las personas que bebían una bebida dietética, una bebida regular de dulzura combinada o agua. Los investigadores encontraron que las personas con obesidad eran más vulnerables a los efectos estimulantes del apetito y estimulantes del apetito de los sustitutos del azúcar. Curiosamente, los hombres y las personas de peso saludable no tuvieron las mismas reacciones, por lo que es posible que ciertas poblaciones sean más susceptibles a los efectos desfavorables de estas sustancias.

Como conclusión podemos decir, que es importante tener en cuenta que la mayoría de los estadounidenses consumen demasiada azúcar agregada, y los refrescos y otras bebidas azucaradas son las principales fuentes de azúcares agregados en la dieta. Finalmente a estas alturas todos sabemos que hay conexiones muy claras entre una dieta excesivamente azucarada y los problemas de salud más recurrentes, incluida la enfermedad cardíaca. Por lo que para todos, es importante tomar medidas para reducir la ingesta de azúcar agregada.

Por lo tanto, los edulcorantes alternativos y las bebidas endulzadas sin azúcar pueden ser parte de un plan para reducir los azúcares agregados, pero es vital no dejarse llevar y nunca excederse. Más bien, son una alternativa ocasional. El hecho de que algo no tenga calorías o azúcar no lo hace saludable o incluso beneficioso a largo plazo. Existe la posibilidad de que estas sustancias estén causando cambios metabólicos que aumenten, en lugar de disminuir, el riesgo de obesidad y enfermedades graves.

Así que cualquier persona que esté interesada en seguir un plan para reducir su consumo de azúcar, deberá apostar por realizar cambios saludables como elegir cereales integrales en lugar de los comerciales que son muy azucarados. O dejar de agregar azúcar al café y evitar las bebidas endulzadas comerciales, apostando por el agua, té, café negro e infusiones naturales. La buena noticia es que las papilas gustativas se adaptan fácilmente con paciencia y constancia. También es útil combinar un plan de reducción de azúcar con otras estrategias, considerando comportamientos como comer más alimentos vegetales enteros y llenos de fibra, dormir lo suficiente y lidiar con el estrés de manera saludable. Con el paso del tiempo, notarás que no anhelas tanto el azúcar y que los alimentos menos endulzados en realidad saben más agradables.

