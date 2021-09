Qué Coca Cola es más sana y tiene menos azúcar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Seamos honestos: los refrescos nunca serán una opción saludable. Sin embargo, para aquellas ocasiones en las que decidimos darnos un gusto especial, vale la pena tener en cuenta las opciones que son más saludables y con menor contenido en azúcar. Sin lugar a dudas la Coca-Cola es uno de los refrescos más consumidos, favoritos y populares de todos los tiempos, es un proyecto que ha sabido evolucionar con el paso de los años y con base en ello se han ajustado a las necesidades actuales creando todo tipo de variantes. Es innegable decir que en los últimos años las opciones sin azúcar han acaparado el mercado.

Probablemente su versión más popular sin azúcar es Coca Cola No sugar (sin azúcar), una de sus variantes más exitosas ya que para muchos fanáticos tiene la ventaja de ser un alternativa sin azúcar con un sabor casi idéntico a la bebida clásica. Sin embargo, no podemos descartar que la familia ofrece otras opciones sin azúcar como es el caso de famosas variantes como Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero. De tal modo que para muchos consumidores puede ser confuso tomar las mejores decisiones ¿Cuál es la diferencia entre ellos, por qué tienen tantos productos básicamente de lo mismo?

Lo primero que tenemos que decir es que estos productos han sido creados con el objetivo de abordar el tema del consumo excesivo de azúcar por parte de sus consumidores. Por lo tanto su oferta de refrescos sin azúcar es amplia, con el objetivo de acoplarse al gusto de cada consumidor.

En el caso particular de Coca Cola No Sugar, es una opción que trae de vuelta a todos aquellos consumidores que habían dejado de beber Coca Cola por no gustarles el sabor de sus productos alternativos sin azúcar. La fórmula de Coca Cola No sugar está endulzada con aspartamo y acesulfamo de potasio (a veces llamado Acesulphame-K o Ace-K) ¿Lo curioso? También, son los compuestos que endulzan las otras variantes sin azúcar de la familia: Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero. Sin embargo existen algunas diferencias que mencionar, ya que la Coca Cola No sugar, es un producto que no contiene conservantes, en comparación con las otras dos opciones de refrescos sin azúcar.

En cuestiones de sabor, Coca-Cola No sugar es un producto con un sabor muy similar a la Coca Cola clásica y no contiene azúcar. Mientras que la Coca-Cola Light, tiene un sabor más ligero que la versión clásica con su propia mezcla única de sabores y no contiene azúcar ni calorías. Por lo tanto, la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero, son vendidas como opciones para los amantes de la famosa bebida gaseosa que se preocupan por cuidar su peso, ya que ninguna de las dos contiene azúcar ni calorías. Ambas bebidas proporcionan 0’2 kilocalorías por cada 100 mililitros de producto.

Sin embargo, el sabor de la Coca-Cola Light no es igual al de la Coca-Cola Zero. Justamente este es el factor que divide a los consumidores, por ejemplo existen los que aman y los que odian el sabor de la coca light. Y la razón es sencilla, cada bebida tiene una fórmula diferente: los aditivos y sustitutos del azúcar empleados para cada variante no son los mismos.

Muchas veces la información nutricional que figura en las etiquetas de los productos es insuficiente porque se utilizan términos muy generales. No obstante, se pueden encontrar algunas diferencias entre la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero. En ambas bebidas los principales ingredientes son los mismos: agua carbonatada, colorante E-150d, edulcorantes: E-952, E-950 y aspartamo.

Otros aspectos a considerar sobre sus efectos en la salud, es que tanto la Coca-Cola Light como la Coca-Cola Zero tienen aromas naturales que incluyen cafeína. La diferencia más relevante entre ambas bebidas radica en que la Coca-Cola Light lleva un acidulante más: el ácido cítrico (E-330). Por lo tanto; la Coca-Cola Light si bien no contiene azúcar ni calorías, es una bebida con un mayor porcentaje de químicos y aditivos: está compuesta de ácido cítrico (E-330) y de ácido fosfórico (E-338), mientras que la Coca-Cola Zero únicamente se compone del acidulante ácido fosfórico.

Cabe mencionar que una lata de Coca-Cola normal de 33 cl, contiene 35 gramos de azúcar. Es decir, más o menos 5 sobres de azúcar para café. Por lo tanto las alternativas de refrescos sin azúcar y calorías, llegan en respuesta a una tendencia que exige replantear el excesivo consumo de azúcar que caracteriza a la sociedad moderna. Además son una buena alternativa para personas con prediabetes, diabetes y obesidad mórbida, aunque nunca serán un sustituto saludable.

Si bien disfrutar en ocasiones especiales de un refresco, es parte de un estilo de vida saludable y permisivo. Es importante mencionar que ningún refresco por muy bajo en Kcal que sea, es saludable o una alternativa viable al agua.

