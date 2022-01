Lo que sienten los perros antes de morir, según los veterinarios

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los animales son los seres vivos con los que compartimos este mundo y, particularmente en el caso de los animales domésticos como perros y gatos, con ellos compartimos nuestra existencia. ¿Alguna vez te has preguntado lo que sienten los perros antes de morir? Los veterinarios han observado ese momento crucial en los compañeros caninos en muchas ocasiones, y han encontrado señales conmovedoras.

Si alguna vez has tenido que recurrir a la eutanasia para un perro debido a su condición de salud, a su edad avanzada o por algún accidente, sabrás que no es un momento fácil de vivir; de hecho, es un trago bastante amargo. Decidir sacrificar a un compañero canino, o “dormirlo” como se suele decir suavemente, no es nada fácil y generalmente es la última opción que tenemos para evitar su sufrimiento prolongado o innecesario.

Pero una vez que, de la mano de un veterinario, hemos decidido que ha llegado el momento de eutanizar a una mascota, es importante acompañarla hasta su último aliento, literalmente. Es muy difícil y emocionalmente muy conmovedor ver morir a un compañero de vida en una plancha veterinaria, o incluso en nuestros brazos pero, a decir de los expertos, es lo que a nuestro perro le gustaría en sus últimos minutos de vida.

El Hillcrest Veterinary Hospital de California asegura que en el 90% de los casos de perros que serán eutanizados, sus dueños humanos prefieren no presenciar el momento porque no lo soportarían o lo consideran demasiado duro. Sin embargo, un veterinario compartió que para el perro a punto de morir puede ser aún peor vivir sus últimos minutos en una habitación rodeado de extraños.

“Te suplico que no los dejes. No los dejes durante su transición de la vida hacia la muerte en un cuarto lleno de extraños en un lugar que no les gusta. Lo que debes saber es que ¡ellos te buscan cuando tú te vas!”, reveló un “veterinario cansado y desolado” en un post de Facebook compartido por ese centro.

Los perros a punto de morir “buscan en cada cara de la habitación a su persona amada. No entienden porqué los dejas cuando están enfermos, asustados, viejos o muriendo de cáncer y necesitan de tu apoyo”, se lee en el post.

“No seas un cobarde porque piensas que es demasiado duro para ti; imagínate qué sienten ellos cuando los dejas en su momento más vulnerable y gente como yo hacemos nuestro mejor esfuerzo para reconfortarlos, para tratar de que se asusten menos y para explicarles porqué no te pudiste quedar”, finaliza el fuerte texto que, por otro lado, tiene un sentido humanitario real.

Así que ojalá recuerdes este texto la próxima vez que requieras eutanizar a un animal, y ojalá también esto ocurra dentro de mucho tiempo.

