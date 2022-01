Chiquis acusó a Rosie Rivera de ocultar robos en una de las empresas de Jenni Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera habló sobre el manejo de las empresas de Jenni Rivera a días de que su hermana Jaqcie Rivera fuera nombrada directora ejecutiva de dos empresas que dejó “La Diva de la Banda” y que anteriormente habían sido administradas por Rosie Rivera, hermana de Jenni y tía de Jacqie y Chiquis.

Chiquis Rivera aseguró que tras una llamada con su hermana Jacqie se dio cuenta de algunas cosas que la hicieron molestar, por las cuales lloró y que debieron haberse dicho con anterioridad.

“Yo no he querido hablar por muchas razones, porque no quiero afectar la imagen de Rosie de Juan pero lo justo es justo… Es muy difícil todo esto. Es la primera y última vez que yo hablo de esto, aunque me pregunten en entrevistas no voy a hablar, ya no quiero hablar de esto. Quiero seguir adelante y ver qué es lo que vamos a hacer con el legado de mi mamá”, dijo en primera instancia la también cantante.

Posteriormente, siguieron las acusaciones en contra de Rosie Rivera por esconder robos que se registraron en la empresa Jenni Rivera Fashion.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion. Alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero. Todavía tenemos que ver cuánto fue, creo que fueron como 80.000 dólares que se robaron, porque es eso, se robaron de Jenni Rivera Fashion”, detalló Chiquis Rivera mediante un live en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a lo que cuenta Chiquis Rivera el dinero fue devuelto. Pero en el momento Rosie Rivera no habló de la situación.

“Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta. No le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se les debe decir a ellos porque ellos son los de herencia”, destacó Chiquis Rivera.

Además, aseguró que esta situación le dolió mucho y que ahora a Rosie Rivera no se le darán 165,000 dólares sino que recibirá 84,000 dólares, que es lo que está pidiendo y destacó que Juan también ha pedido dinero que según, se le debe.

“A él se le pagaba mensualmente, si él siente que no se le pagó suficiente él tiene que hablar con Rosie sobre eso, ella fue la jefa de él. Nosotros ni sabíamos cuánto se le pagaba. Yo sé que él trabajó muy duró por la compañía y se le agradece mucho pero también se le pagó”, dijo.

Sigue leyendo: Jacqie Rivera es nombrada CEO de las empresas que dejó su madre Jenni, la ‘Diva de la Banda’

Comparan a Karol G con Chiquis Rivera: “Estará compitiendo con Chiquis a ver quién es mas vulgar”

Chiquis Rivera casi desnuda posa montada sobre un trineo de Navidad

Chiquis Rivera recibió la Navidad rodeada de nieve y levantando la retaguardia