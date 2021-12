Chiquis Rivera recibió la Navidad rodeada de nieve y levantando la retaguardia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera recibió la Navidad rodeada de su familia, de nieve y junto a su novio el fotógrafo Emilio Sánchez.

Fue el mismísimo Emilio quien publicó una serie de fotografías junto a su novia, la hija de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera, y en donde se les ve disfrutando de la blanca nieve, vestidos totalmente para la ocasión con la intención de no pasar ni un instante de frío en el delicioso lugar en donde estaban.

Una de las imágenes deja ver a Emilio acostado sobre la nieve y a Chiquis casi sobre él, levantando su retaguardia que en esta ocasión está bastante cubierta con ropa, sin embargo la pose marca sus curvas.

“Having the time of my life with my loves!! ❤️❤️❤️❤️”, fue el comentario que Chiquis agregó en la publicación de Emilio en su cuenta de Instagram.

En las historias de Instagram de la cuenta de Chiquis se puede ver que tanto Jenicka como Jacqie estaban junto a ella en esta Nochebuena y jugaron con cartas antes de abrir los regalos de Navidad.

Durante este año, Chiquis Rivera ha sido bastante abierta en cuanto a sus sentimientos y ha contado historias que involucran a su madre o que han sido momentos difíciles para ella, tal como cuando Jenni pensó que Chiquis estaba involucrada íntimamente con Esteban Loaiza, cómo se enteró y cómo les dijo a sus hermanos del fallecimiento de su madre o como cuando tuvo un aborto espontaneo a los 19 años y nadie nunca se había enterado hasta que lo reveló en su podcast.

A pesar de compartir esos difíciles momentos con todo el publico que la adora, Chiquis también ha compartido alegrías y es que la también cantante ha pensado en tener hijos y en volver a casarse, todo gracias al amor que sienten Emilio y ella.

“Muchas personas me preguntan: ¿te vas a casar de nuevo? ¿Todavía crees en el amor?¿Es Emilio el candidato? Me hacen esa pregunta todo el tiempo y ahora mismo él es el candidato. Ahora mismo no me importaría volver a casarme. Él me ha hecho, honestamente, pensar en tener hijos más de lo que lo había hecho toda mi vida”, había revelado Chiquis.

Y hemos visto cómo ha crecido su amor: hace poco dejaron ver un momento de intimidad y complicidad en el que se dieron un pequeño beso de lengüita durante una cita.

