Christian Eriksen narró el desgarrador momento que vivió en la Eurocopa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado año, precisamente en la Eurocopa, se vivió uno de los momentos más terroríficos del fútbol y el mismo fue cuando el centrocampista danés Christian Eriksen cayó desplomado en el campo por un paro cardiaco; meses después el mismo futbolista ha conversado con distintos medios sobre este hecho que él mismo, quisiera borrar de su mente.

Eriksen, sostuvo una respetable conversación con medios de su país y el mismo relató como sucedieron las cosas y unas de sus palabras fueron: “Estuve muerto por cinco minutos”. El dramático incidente ocurrió el 12 de junio.

Looking forward to the future 🇩🇰🙏🏻 pic.twitter.com/sIZsBPWNgH — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

“Recuerdo que la pelota me golpeó. Sentí un calambre en la pantorrilla. Y entonces, veía todo negro. Cuando me despierto, es como despertar muy distante. No es como un sueño. No recuerdo nada” añadió el futbolista de 29 años.

Se debe resaltar que, este hecho ocurrió en el encuentro entre Dinamarca y Finlandia en la pasada Eurocopa y hasta entonces, el centrocampista ha estado practicando para estar plenas condiciones en lo que será una nueva oportunidad de jugar al fútbol.

“En los sueños, uno suele recordar pequeñas partes. No recordaba nada de cuando me fui. Me sentí distante. Tuve que luchar con mi respiración. Empecé con los ojos cerrados. Y luego, en silencio, empiezo a ver gente parada a mi alrededor” comentó el danés, quien ha afirmado que quiere jugar el Mundial de Qatar 2022.

Christian Eriksen player from Denmark collapsed on the field against Finland. He was a heart attack!!! #Eriksen pic.twitter.com/1dTLIySWbq — Jack Kangwankraikal (@kangwankraikal) June 12, 2021

Lo único negativo hasta ahora de lo ocurrido con su salud, es que el estelar jugador tiene estatus de agente libre, debido a que rescindió su contrato con el Inter de Milán, ya que en la Serie A está prohibido jugar con el desfibrilador que se le implantó.

“Todos los médicos a mi alrededor. Podía escuchar sus voces. Recibo una señal en mi cabeza y digo muévete Incluso nuestro médico dice tiene 30 años. Y lo corrijo de inmediato y le digo: ‘No, tengo 29 años. Ahora relájate’. Estaba consciente de inmediato” concluyó la estrella de la selección de Dinamarca.

Ahora, con el visto bueno de los médicos para regresar a las canchas, el internacional danés solo espera la convocatoria de su selección en cualquier momento y así preparar su vuelta. Además, tiene como meta fija disputar el Mundial de Qatar del presente año.

Leer más: Paramédicos que le salvaron la vida a Christian Eriksen reciben regalo especial de la UEFA