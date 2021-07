Héroes: paramédicos que le salvaron la vida a Christian Eriksen recibirán un regalo especial de la UEFA

Probablemente, el paro cardiaco que sufrió Christian Eriksen en pleno partido fue uno de los momentos con mayor tensión en la Eurocopa 2020. Gracias a la rápida asistencia médica, el futbolista danés hoy sigue con vida. En este sentido, y con la EURO llegando a su final, la UEFA decidió premiar a los paramédicos por su heroica labor.

News coming in that Eriksen is alive & awake on his way out of the stadium.

Going to be a long night of monitoring & tests in hospital but this is positive news! pic.twitter.com/WoESxLr36X

— 𝗗𝗮𝘃𝗲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@xDaveAFC) June 12, 2021