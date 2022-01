Melania Trump desata críticas y burlas por “subasta histórica” para obtener $250,000

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La exprimera dama Melania Trump busca obtener al menos $250,000 dólares con una subasta que ha calificado como “histórica”, en la que ofrecerá pinturas digitales y un sombrero blanco, pero que ya ha desatado polémica en redes sociales.

La oficina de la exprimera dama anunció el martes que la esposa del expresidente Trump lanzaría la subasta en línea, la cual será denominada “Recaudación del Jefe de Estado”.

Según el comunicado, entre los productos hay “tres artículos importantes y únicos que están autografiados”, en referencia a atuendos utilizados por Melania Trump en 2018 en la Casa Blanca durante la visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron.

“La señora Trump reconoció este momento importante para el país y, en consecuencia, se puso mucha consideración en la planificación”, se indica en la subasta que termina el 25 de enero.

También se incluye una pintura de acuarela original de Marc-Antoine Coulon.

Se adelantó que parte de las ganancias de la subasta serán destinadas para fines educativos, enfocados a temas de tecnología.

“(Se destinará) a las personas que han estado en la comunidad de cuidados de crianza temporal acceso a educación en informática y tecnología”, dijo la oficina de Trump.

El desató polémica y burlas en Twitter.

“Melania Trump decidiendo cuál de los ‘inensibles’ chaquetas va a vender en la subasta”, consideró el usuario @japitter. El tuit está acompañado con un dibujo sobre la exprimera en referencia a la famosa chaqueta con la leyenda: “A mí nome importa, ¿y a ti?”, la cual vistió durante su visita a un centro en Texas para menores migrantes.

Melania Trump deciding which "heartless" jacket to sell at her auction…. pic.twitter.com/I3XBPacAuu— Coming in HOT!🔥😷…President ByeDon (@JAPITTER) January 4, 2022

Otro usuario cuestionó que el dinero vaya a obras de caridad. “Sabemos cómo trabaja la ‘caridad’ de los Trump”, dijo @lisekimhorton, quien consideró que el dinero iría al bolsillo de los Trump. Melania Trump is going to auction off a bunch of her personal sh*t American tax $ no doubt bought her for minimum bids starting at $250,000. Trump claims it's going to go to the Be Best charity but we know how Trump "charities" work. $ = Trump pockets.— Lise Horton Writes Romance (@lisekimhorton) January 4, 2022