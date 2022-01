Hermanos pierden a sus padres por coronavirus en menos de 48 horas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Mis padres de amaban. No había ninguna duda sobre eso. Se mantuvieron fieles a sus votos de hasta que la muerte nos separe”, así fue la hija de Bob y Sue Walter describió el matrimonio de sus padres, quienes perdieron después de contagiarse de Covid-19 a días de celebrarse el Día de Acción de Gracias.



Bob y Sue Walter, quienes no se habían vacunado contra el Covid-19, fueron internados después de haber dado positivo, lo que agravó sus enfermedades; a Bob le amputaron un pie por una complicación de diabetes, además padecía problemas renales, mientras que Sue luchaba contra el EPOC.



“Eran verdaderamente, verdaderamente una pareja, ya sabes Quiero decir, nada podía interponerse entre ellos. Desafortunadamente, el Covid se llevó a ambos con una diferencia de 46 horas entre sí”, contó su hija Stephanie Walker, de 40 años.



En entrevista con la cadena CNN, los tres hijos de la pareja, que eran residentes de Arizona, contaron que sus padres no se habían vacunado contra el coronavirus y pese a los esfuerzos médicos, no lograron sobrevivir.



La hermana gemela de Stephanie, Charissa Walker, contó que la pérdida de sus padres: “Simplemente sucedió muy rápido”.



Asimismo, señalaron que Sue mostró por unos días una gran mejoría, incluso pidió Taco Bell porque tenía hambre, pero lo que “realmente le rompió el corazón” fue ver a su gran amor postrado en una cama conectado a un respirador.



“Ella se despertó y dijo ‘Amigo, tienes que mejorarte. Tenemos que irnos a casa por Navidad, amigo. Realmente creo que en ese momento el corazón de mi mamá se rompió”, contó al mismo medio Jonathan, el hijo de la pareja.



Los tres hijos de la pareja contaron que recibieron las cenizas de sus padres poco antes de navidad y esperan que su historia no se repita en otras familias, por lo que han pedido a la gente tomar con seriedad la pandemia y vacunarse contra el Covid-19.

