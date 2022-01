Joyas preciosas adornan las curvas más íntimas de la modelo canadiese Khloë Terae

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Khloë Terae viste un bodysuit hecho de metales y joyas, todo lo demás es sólo su piel. En la publicación la modelo canadiense dice ser la reina de la crypto moneada. Parece que ella también es una de las creyentes del mundo crypto. Y para demostró su bonanza la rubia no sólo dejó a la vista todas estas piedras preciosas, sino también un maletín de Louis Vuitton.

Otros artículos de lujo con los que Khloë Terae se deja ver en Intagram, son los bolsos caros como este Hermes en su modelo Birkin. Y en su colección tiene más de uno, claro, en diferentes colores. Pero en esta imagen hasta las sandalias son de Hermes. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 Crypto Queen (@khloe)

Aquí les dejamos otro bolso Hermes Birkin, de la belleza canadiense. Y así como ella muchas otras famosas e influencers son verdaderas adictas y fans de esta marca. Cardi B, las Kardashian y Jennifer López son celeridades que le han dado mucha fama a estos costosos bolsos de lujo. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 Crypto Queen (@khloe)

Prendas de Balmain y Dior son parte de su guardarropa. Un sola fotografía es un claro ejemplo. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 Crypto Queen (@khloe)

Lee Más:

Khloë Terae acalora Instagram mostrando sus encantos en candente disfraz navideño de lencería

Khloë Terae se ha puesto muy sexy morena de tanto broncearse en hilos: el antes y el después

Khloë Terae se pone un hilito dental de bikini y hace sexy pose de yoga