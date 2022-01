Madre de Jenni Rivera recibe asistencia médica en medio de la polémica que envuelve a su familia y dice que está triste

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Doña Rosa Saavedra informó mediante su cuenta de Instagram que recibió atención médica. La madre de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera realizó la publicación el mismo día que se desató una gran polémica entre sus hijos y su nieta Chiquis por el manejo de las empresas que dejó “La Diva de la Banda”.

“Gracias biomedcell! gracias Dra Mayorquin y Doctora Amai hoy necesité más tratamiento me vine de urgencia ❤️ triste pero confío en mi Dios que me de paz y entendimiento ❤️ conocí al pastor José de la Roca cc muy lindo y bueno y amable gracias a Dios por familia”, escribió Doña Rosa en su cuenta de Instagram, donde posee más de 493 mil seguidores.

De acuerdo a acusaciones realizadas por Chiquis Rivera, Rosie Rivera, quien manejaba las empresas de “La Diva de la Banda” desde su fallecimiento, ocultó que en la empresa Jenni Rivera Fashion se habían robado un dinero mientras ella estuvo al frente de la gerencia del negocio y precisó que Juan Rivera había solicitado más dinero.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion. Alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero. Todavía tenemos que ver cuánto fue, creo que fueron como 80.000 dólares que se robaron, porque es eso, se robaron de Jenni Rivera Fashion… Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta. No le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se les debe decir a ellos porque ellos son los de herencia”., dijo Chiquis mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram.

En la publicación donde Doña Rosa afirma haber necesitado tratamiento, cientos de personas le dejaron mensajes dando sus puntos de vista en este momento que atraviesa la familia Rivera:

“Doña Rosa manténgase al margen .. su hija Jenny no le gustaría que usted apoyara a quien van en contra de sus hijos. Y ella fue muy buena con usted”

“Señora si usted en verdad cree en Dios ayude a sus nietos que son hijos de su hija que siempre la ayudo si en verdad ama a sus hijos sea honesta y apoye a sus nietos”

“Que el dinero no sea más fuerte que el amor de una familia”

“Nunca quiso a jenni solo su dinero y la protección de 2 hijos pillos”

En medio de toda la polémica familiar, Rosie Rivera detalló que ella no entraría al “circo” y que su estilo no es responder en público, mucho menos cuando es un asunto familiar. Asimismo, Lupillo Rivera le dio la espalda a sus hermanos y se puso del lado de los hijos de Jenni Rivera: “Ustedes no están haciendo nada mal, y sí, el legado de tu mamá sí es de ustedes. De ustedes nada más, porque ella trabajó para ustedes nada más. Ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenni Rivera para siempre”, les dijo.

Y mientras tanto, Juan Rivera también habló: “Al parecer esto continuará!!! Ya me conocen, ya saben como se harán las cosas!!! Que manera de iniciar el año!!! FELIZ 2022. Escondan sus carteras REGRESO EL RATERO”

