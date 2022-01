¿Cambios en Univision?: Chisme No Like expone que León Krauze podría ser el reemplazo de Jorge Ramos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El programa Chisme No Like acaba de lanzar una bomba sobre Univision. Según comentaron en su cuenta de Instagram oficial León Krauze podría ser el reemplazo de Jorge Ramos en la famosa cadena hispana. El programa no lo tiene claro, comparte la información y lanza la pregunta, porque así van viendo que se mueven las aguas. De momento nada es seguro. Jorge Ramos es sin duda el hombre más importante de las noticias de Univision, y además cuenta con un público muy fiel, que respalda su trabajo dándole la sintonía a Univision.

Pero esto no límita a Chisme No Like, que cuenta los cambios que al parecer se vienen, y es que según éstos se avecinan aguas nuevas para Univision. Todo parte por que León Krauze abandona @univision34 de Los Ángeles. Así ha dadola noticia Chisme No Like. Según la información compartida en su red social, la noticia sobre su salida se hará oficial la semana que viene. Porque este 24 de enero ya León estará en Miami, en el Noticiero Univision nada mas y nada menos que junto a Patricia Janiot.

Chisme No Like afirma que así llega para reemplazar la plaza que dejó Enrique Acevedo, y que además llega a Miami teniendo todo el respaldo de los nuevos ejecutivos de la famosa televisora hispana. Pero la bomba no se acaba ahí, no señor. El programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain apunta que León Krauze llega siendo la figura del futuro, con la que la compañía cuenta que siga la nueva dirección de Noticias.

Pero la decisión de que Krauze sea posiblemente el reemplazo de Jorge Ramos no es algo concreto, aún. El programa de Javier y Elisa de momento no se atreve a darlo por hecho. Pero el tiempo dirá si Chisme No Like vuelve a tener o no la razón. Y es que en el año 2021 dieron mucha información acertada sobre, por ejemplo: El Gordo y la Flaca, Adamari López, Toni Costa y Ninel Conde, entre muchos, muchísimos más. Razón por la cual, muchos levantan los oídos cuando Chisme No Like comienza hacer ruido.

El año 2022 no va pintando bien para Jorge Ramos. Inicio el año con COVID y aunque ahora está libre de este virus, se han generado rumores sobre un posible reemplazo para él en Univision. Los haters del hombre de las noticias están gozando con la bomba de la que está hablando Chisme No Like, aunque de momento todo parece apuntar a que esto es un rumor, hay que recordar aquel viejo refrán que dice: “Si el río suena, es porque piedras trae”.

