Univision sin Jorge Ramos. El periodista tiene COVID y hoy se unen en oración para que no le sea mortal

Se confirmó que Jorge Ramos tiene COVID y que además está en cuarentena. El hombre de las noticias de Univision lo hizo público a través de sus redes sociales. El virus parece haberlo pillado con la guardia baja mientras se encontraba de vacaciones en las islas Seychelles. Ahora, un arete de su esposa, Chiquinquirá Delgado, es su posesión más preciada.

A través de su plataforma digital expuso su vivencia con estas palabras: “Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”.

En medio de este padecimiento por el COVID Jorge Ramos se ha quedado solo, su familia al no ser positiva regresó a Miami. Su hija mayor no quiso dejarlo sólo, y se quedó unos días más para cuidarlo. Sobre esto el esposo de Chiquinquirá Delgado dijo: “Mi hija Paola no me quería dejar solo y, en una increíble muestra de cariño y solidaridad, se quedó conmigo unos días para cuidarme”.

Al verla partir, Jorge Ramos admite que se quebrantó en llanto. “La quiero y la admiro. Cuando sea grande quiero ser como ella. Al ver su pelo revuelto irse en el auto que la llevó al aeropuerto, me puse a llorar como hace décadas que no lo hacía. Por varios minutos, incontrolable”, aseveró el famoso periodista de Univision.

La noticia ha golpeado a muchos de los que le siguen y admiran. Ahora no sólo su familia reza por él, para que el COVID no le sea mortal, también sus fans y fieles seguidores que esperan esto pase pronto. Que él aguante y tenga la fortaleza para recuperarse.

Los que le siguen anhelan, espera y oran por una recuperación total. “Ay Dios mío, primeramente Dios y se recupere pronto”, esto es lo que han dicho muchos de sus fieles seguidores.

