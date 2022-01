Jorge Ramos: Se terminó su pesadilla en el paraíso, da negativo de COVID

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Se terminó su pesadilla en el paraíso para Jorge Ramos, da negativo de COVID, y así lo confirmó su pareja, Chiquinquirá Delgado en una entrevista que le dio en exclusiva a ‘Despierta América’.

“Gracias a Dios ya Jorge dio negativo, y ya está en camino a Miami, así que ya hoy estaremos aquí recibiéndolo… Tuvo síntomas leves y se dio cuenta a tiempo para que se pudiera aislar y no se contagiara la familia“, le dijo Chiqui a Karla Martínez y Raúl González.

La visita de Chiquinquirá, vía zoom, fue para confirmar que en el año del 25 aniversario de ‘Despierta América’, regresa para tener un segmento titulado “Mejora tu vida con Chiqui’ en donde dará consejos enfocados a los que ha sido su línea desde hace varios años: productos naturales.

Fue allí donde la querida venezolana confirmó la noticia que te dimos ayer sobre el contagio de Jorge Ramos, y dio la feliz buena nueva que ya está negativo y de regreso, por lo que posiblemente este domingo lo veremos conduciendo ‘Al Punto’.

Recordemos que ayer te contamos que el periodista estaba listo para pasar las vacaciones de sus sueños en Mahe, islas Seychelles, con su familia, cuando una noticia que lo tiene a él de protagonista se cruzó en su camino… Jorge Ramos descubre que está contagiado de COVID y quedó atrapado en dicha isla paradisíaca.

El propio periodista lo confirmó en una columna que escribió en la página de ‘Al Punto’ y cuyo título es: ‘Atrapado en el Paraíso’.

A modo de ‘breaking news’ Ramos contó que actúo de inmediato ante su noticia para nada positiva: “Nadie del resto del grupo estaba infectado y sorprendentemente encontré unos vuelos a Miami esa misma noche para regresar a todos. Mi hija Paola no me quería dejar solo y, en una increíble muestra de cariño y solidaridad, se quedó conmigo unos días para cuidarme“, explicó el periodista en la columna.

“Una vez que se confirma el diagnóstico, el ministerio de salud de las Seychelles se comunica contigo y te obliga a ponerte en estricta y solitaria cuarentena“, así como quedó confinado en su paradisíaco cuarto de hotel, rodeado de vegetación exótica, y un mar de color mágico, pero sin poder salir.

Pero ya esa pesadilla en donde tuvo de amuleto un arete de Chiquinquirá, terminó y pronto él contará el final de la historia como lo prometió: “Estoy atrapado en el paraíso. Todavía no sé ni cómo ni cuando me voy a poder ir de aquí. Pero sospecho que esta experiencia me va a marcar mucho. De hecho, ya me cambió. Me ha dado tiempo, mucho tiempo, de pensar en lo verdaderamente importante. Luego les cuento en que termina todo esto“.

