Hijo de Jenni Rivera, Johnny Lopez, extraña tanto a su mamá, que hasta echa de menos escucharla maldecir

Johnny Lopez extraña a su mamá, Jenni Rivera, y ahora aprovechó a decirlo gracias a un video inédito que publicó su hermana Chiquis Rivera. En el cual, la joven intenta demostrar, cómo ella y Jenni Rivera siempre fueron un equipo. Que se vio separado debido, según dice, a malos entendidos.

Junto al video Chiquis escribió: “Les comparto este video inédito que describe desde hace cuanto ya éramos y seguimos siendo un equipo. Ahí me empecé a formar en la mujer que soy hoy“. Johnny aprovechó la publicación para decir que la extraña tanto, que hasta extraña escucharla lanzar maldiciones. “I miss her and her cursing so much”, dijo el joven hijo de la fallecida “reina de la banda“.

Los fans le han respondido a Johnny López en el video de su hermana Chiquis, y lo han hecho con total cariño, ententiendo su sentir. Y es que muchas mamás le han respondido que ellas mismas le dicen a sus hijos, que el día que ya no estén en este mundo, incluso van a extrañar escucharlas gritar.

Hasta Alicia Machado le ha enviado un mensaje a Chiquis y sus hermanos, gracias a este post. Así las palabras de la venezolana: “Hermosa. Una madre y una hija… ese lazo jamás se rompe”. Nana Calistar también acompañó su like con estas palabras: “Tuviste el mejor ejemplo y hoy eres la mujer fuerte que eres porque tuviste una gran maestra, tu mami”.

Y mientras Chiquis y sus hermanos siguen recordando a Jenni Rivera, sus tíos desatan la guerra. Juan le ha respondido a Lupillo y asegura que su hermandad se ha terminado.

El programa Chisme No Like informó en Instagram que el empresario y músico declaró en su más reciente Live en IG que aún cuando no odia a su hermano Lupillo Rivera, parece que no tiene ningún reparo en exponer los supuestos malos manejos de éste sobre la obtención de algunas propiedades. Y después de lanzar semejante acusación cierra aseverando que su relación con él ha llegado a su final. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

