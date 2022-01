“Pinche COVID me la pela”: Julio César Chávez Jr. anuncia de forma vulgar que tiene coronavirus [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al igual que su padre, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. se suma a la extensa lista de deportistas que se contagiaron de COVID-19.

A través de un video publicado en sus stories de Instagram, el hijo del Gran Campeón confesó: “Me dio COVID, salí positivo. Estaba invicto y valí madre”.

“Ayer y antier me dio negativo, tengo todos los síntomas. El COVID me la pela”, mencionó el pugilista con voz ronca, luego de toser con fuerza.

El pugilista, quien dejó ver que no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad, indicó que su aún esposa, Frida Muñoz, no le permite hablar con sus hijos.

“Ella (Muñoz) no me ha hablado, no me contesta. A mi niña, por ejemplo, le dice que no conteste la tablet”, indicó el Junior.

