Familia dominicana en Washington: Elian Soto, prospecto de 16 años y hermano de Juan Soto, firmará con los Nationals

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los Washington Nationals habrían llegado a un acuerdo con el prospecto dominicano Elian Soto, hermano de la joven figura Juan Soto, para firmarlo y así integrarlo a la organización capitalina a partir de 2023.

Byron Kerr fue el primer periodista en reportar la noticia. “Elian Soto, de 16 años, el famoso hermano menor de la estrella Juan Soto, está cerca de firmar con los Nats y no con los Mets, confirma una fuente cercana a la situación“, escribió.

OF/3B Elian Soto, 16, the famous younger brother of #Nats star Juan Soto, is close to signing with the #Nats, not the Mets, source close to situation confirms. — Byron Kerr (@ByronKerr) January 10, 2022

Juan Soto, quien apenas con 23 años ya posee un anillo de Serie Mundial, habría jugado un papel clave para que los Nationals lograran acordar con Elian y su entorno cercano. Sources confirm: Elian Soto will be a National. It will not be until Jan of 2023. (If there's not a draft.) Heard big brother Juan was a factor.



First: @ByronKerr— Britt Ghiroli (@Britt_Ghiroli) January 10, 2022

Elian ha ganado mucho reconocimiento tras las palabras de Vladimir Guerrero Jr., quien contó que el hermano menor de la familia Soto le pega más fuerte a la pelota que Juan, cuando éste último tenía 15 años. Elian Soto cumplió 16 años este 10 de enero. Vladimir Guerrero Jr. on Elian Soto, Juan Soto's younger brother: "He hit harder than Juan Soto when he was 15 years old."



Elian intends to agree with the Mets in the next IFA period. pic.twitter.com/KJl5aKaAbS— Héctor Gómez (@hgomez27) January 5, 2022

Elian Soto batea a la zurda, pero su mano fuerte es la derecha. Se desempeña como tercera base y también en los jardines. Días atrás, el joven prospecto se mostró entrenando con una franela de los New York Mets, lo cual indicaba un posible acuerdo entre ambas partes.

No obstante, la guerra la ganó Washington. Si todo continúa según lo previsto (Nats renueva el contrato de Juan Soto y Elian se desarrolla como pelotero de Grandes Ligas), será cuestión de tiempo para que veamos a los hermanos Soto darle alegrías a los Washington Nationals.