Evelyn Beltrán es 12 años menor que Toni Costa, y los fans de la pareja dicen que tendrán hijos muy guapos

Dicen que Evelyn Beltrán es el nuevo amor de Toni Costa. La supuesta pareja parece ser todo un hecho y una gran verdad. Sobre todo porque los likes que se dan en Instagram los están poniendo en evidencia delante del público. Quienes parecen estar contentos con el romance de este par, y han empezado a defenderla. Sobre todo porque aseguran que no les gusta que en algunos programas de entretenimiento insistan en ponerla como la mala de la historia de su ahora novio, con su ex, Adamari López.

Un fan recientemente le dejó este comentario en su cuenta de Instagram, en una fotografía en la que ésta aparece junto a su hijo. Ahí el fan le dijo: “Ni entiendo todavía porque te quieren poner como la mala varios programitas, como parte del público opino que Adamari -López- tuvo 10 años para fortalecer su relación, -a- Toni se le veía enamorado y a Adamari se le veía fría y distante. Yo por lo menos pensaba que Toni era la chacha o la nana y a un hombre tú no lo tratas así. Tú comete el pastel que alguien más no supo saborear bien”. Y Evelyn Beltrán le dio like a estas palabras.

Para muchos este like confirma completamente la relación de esta sexy modelo mexicana con el papá de Alaïa.

Otro mensaje en respuesta llegó a este en el que decían lo siguiente: “A mi me parece que fue Adamari la del beneficio y no Toni, ella quería un hijo y Tony fue el perfecto 👌🏻 Él siempre se vio muy entregado en la relación y ella muy creída y poco expresiva con él. Se sabe que ella gana más, pero un mantenido no es, porque trabaja y no hay que olvidar que ella lo conoció de 25 años, empezando a vivir como se dice”.

El mensaje continúa: “En adición abandonó su cuerpo por muchos años y el defendiéndola en las redes con uñas y dientes. ¿Por qué Adamari no hizo cambios antes? Cuando se enteró quizás que había alguien ¡zas! la cirugía”. A este mensaje Evelyn Beltrán también reaccionó con un like.

