Madre critica a Delta Air Lines por no dar opciones de género para comprar un boleto a su hijo no binario

Una madre de Arizona criticó a Delta Air Lines debido a que no podía comprar un boleto de avión para su hijo no binario, pues la aerolínea no daba más opciones de género que el de masculino y femenino durante el proceso de reserva.

Dawn Henry, de 52 años, dijo en Twitter que estaba tratando de comprar un boleto de avión para su hijo adulto cuando descubrió que Delta solo ofrece opciones de género masculino y femenino.

El hijo de 21 años de Henry es no binario, lo que significa que no se identifica exclusivamente como hombre ni como mujer, y tiene un marcador de género ‘X’ en su certificado de nacimiento y en su licencia de conducir del estado de Washington.

El incidente se produce tres años después de que Delta y otras aerolíneas importantes de EE.UU. anunciaran que actualizarían sus herramientas de reserva para incluir opciones de pasajeros no binarios. Al menos dos de esas otras aerolíneas, American y United, ya ofrecen un menú desplegable durante el proceso de reserva que incluye a los viajeros no binarios.

Si bien Henry dijo que todavía está frustrada por la situación, espera que su crítica promueva cambios en la industria de las aerolíneas.

“Me comprometo a arreglar esto, no solo para mi hijo, sino para todos los que tienen una identificación legal con un marcador de género ‘X’. Mi esperanza es que la presión sobre las aerolíneas (no solo Delta, sino las otras que no han actualizado sus sistemas) logre esto”, dijo Henry, de acuerdo con NBC.

Henry dijo que, al llamar la atención de Delta por su falta de opciones de género, un supervisor de la compañía le señaló que sus políticas solo reconocen los géneros masculino y femenino.

“Pero tal como están las cosas, al menos con @Delta, las personas #nobinarias no pueden volar. El supervisor dijo que eso no es cierto. Pero cuando una póliza hace que sea imposible comprar un boleto que cumpla con las pautas de la TSA, el resultado es el mismo. Y eso es discriminación”, tuiteó Henry.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. que supervisa la seguridad de los viajes, aconseja a los viajeros que utilicen el mismo nombre, sexo y fecha de nacimiento que se indica en su identificación emitida por el gobierno y afirma que un oficial de la TSA se debe asegurar en el control de seguridad que la identificación y la tarjeta de embarque son auténticas y coinciden.

NBC informó que cuando se le preguntó acerca de la falta de una opción de género no binario de Delta y por qué no se agregó una poco después del anuncio de 2019, un portavoz de la compañía dijo que no es una solución fácil y requiere la participación de varios departamentos.

Henry dijo que no buscará demandar a la empresa.

