Grettel Valdez lamenta la mala vibra de la gente tras escándalo de su esposo

Grettel Valdez confiesa su mayor miedo en la vida. Y tras interpretar a “Gabriela” en la serie “Buscando a Frida” (Telemundo), que estrena esta semana en Estados Unidos, la actriz mexicana asegura que como mamá de un hijo pre-adolescente, la serie le ha enseñado mucho.

“Cuando estuve grabando la serie, no puedes evitarlo. Yo tengo un hijo de 12 años, en comparar muchas cosas y checar y decía: ‘¡ay, no!, ¡yo no he hecho esto! Y creo que lo que yo siempre he tratado de rescatar siempre, desde que tengo a mi hijo bebé, es tener buena comunicación con él y la verdad es que Santino ha sido una persona que tiene una seguridad que ya quisiera yo haber tenido a su edad. Es un chavo que se planta, que es independiente, es un chavo padrísimo, la verdad, es que Santo puro amor, es puro amor.

“Entonces hay muchas cosas que a lo largo de la serie decía, ‘¡ay, aprendí esto!, lo voy hacer con Santino’; ‘¡ah, no!, esto se lo voy a aclarar para que no lo vaya a cometer’; entonces creo que eso está bien padre también para el público”.

Grettel ha vivido unos meses complicados tras el revuelo que ocasionó las declaraciones de esposo, al confesar que enfrentaba un proceso legal en Suiza por fraude y lavado de dinero.

El pasado fin de semana, la actriz recurrió a sus redes sociales para compartir que había tenido una pesadilla horrible y que estaba tratando de superar los miedos.

– ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?

Mi mayor miedo es no ver crecer a mi hijo, no completar todo lo que tengo pensado hacer para mí, para mi entorno, para mi familia, para mi hijo; pero también, en este momento de la vida y de la pandemia, he decidido que ya no me gusta ‘futurear’, me gusta vivir el presente, porque no sabemos en qué momento estamos y en qué momento nos vamos a ir, así que prefiero vivir día a día y hoy por hoy disfrutar lo que tengo y vivir con amor, vivir bonito, vivir con respeto.

“De repente, hay mucha gente muy enojada en este momento y creo que, al contrario, deberíamos agradecer de estar vivos, agradecer tener salud, y simplemente tener otra mentalidad y ser más ‘buena onda’, porque de repente siento que hay mucha gente que se ha contaminado y es como ‘mala onda’; entonces lo único que yo quiero generar día a día es amor, hacia mi persona, hacia mi entorno y hacia la gente que me rodea para que eso lo perciban también”.

