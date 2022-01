Hallan el cuerpo sin cabeza en un congelador dentro de un autobús viejo, hay un detenido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Benjamín Beale, de 34 años, fue detenido por la policía de Nueva Orleans por un cargo de obstrucción después de que se encontró al interior del camión viejo en el que vivía un cuerpo desmembrado.



De acuerdo con el medio WDSU, fue durante una investigación realizada por la desaparición de una mujer que fue reportada como desaparecida semanas atrás que se encontraron con el torso humano sin cabeza en un congelador al interior de un viejo autobús estacionado al lado de una casa en Nueva Orleans.



El hombre, fue arrestado de inmediato bajo los cargos de obstrucción, sin embargo, no se le presentaron cargos por la muerte en sí; además se le acuñe la operación de un laboratorio de drogas, así como de distribuir metanfetamina.



El medio antes mencionado también informó que la policía se encontraba en el vecindario preguntando a los residentes si no les llegaba un olor raro; días después volvieron con una orden de registro y se llevaron una gran sorpresa.



Los vecinos del lugar no podían creer el hallazgo que la policía había hecho.



“El hecho de que haya sucedido al lado es increíbles. No puedo creerlo”, dijo Tracey Pearson, vecino cercano al autobús viejo.



Hasta el momento la policía no ha dado a conocer si el cuerpo desmembrado hallado al interior del autobús pertenece a la mujer que fue vista por última vez el mes de noviembre.



Al momento Benjamín Beale no cuenta con un abogado que pudiera hablar en su nombre, sin embargo, se espera que en breve se pueda a dar a conocer detalles del homicidio que ha generado miedo entre los vecinos de Nueva Orleans.

Te puede interesar:

.