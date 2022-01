LIFT: Construyendo prosperidad para dos generaciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los padres de familia de bajos recursos que continúan sus estudios enfrentan un sinfín de retos para encontrar un equilibrio entre su educación, su carrera y la crianza de sus hijos.

Para romper el ciclo de la pobreza y fomentar la prosperidad, LIFT*, una organización nacional que se esfuerza por interrumpir la transmisión de la pobreza de una generación a otra, ofrece cada año mentoría individualizada a cientos de padres estudiantes para ayudarles a que construyan bienestar, fortaleza financiera y una red de vínculos sociales.

Este apoyo contribuye a crear un mejor porvenir para sus hijos, con lo cual se presta ayuda a dos generaciones a la vez.

“LIFT me ha ayudado a creer en mí misma y me ha motivado a crecer”, dijo Blanca Servín, miembro de LIFT en Nueva York. “Al trabajar junto a un equipo tan solidario, he adquirido la paciencia y las enseñanzas necesarias para seguir su ejemplo y apoyar a otros padres de familia”.

La organización ayuda a padres de familia en Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C. 100 por ciento de ellos son personas de color, y 91 por ciento son mujeres.

A través del programa, a cada padre estudiante se le asigna un mentor con quien se reúne aproximadamente una vez cada tres semanas por un periodo máximo de dos años.

Al inicio de cada relación de mentoría, cada participante trabaja con su mentor para determinar dónde se encuentra en su trayectoria de vida y cuáles son sus objetivos.

Además de ofrecer orientación educativa, los mentores trabajan con los padres de familia para enseñarles a mejorar su bienestar financiero, crear un presupuesto, solicitar ayuda financiera, solicitar préstamos estudiantiles y obtener acceso a servicios de cuidado de niños mientras asisten a clases.

Para el programa LIFT, los padres de familia y proveedores de cuidados son los directores y arquitectos de su familia, y les ayuda a establecer sus objetivos de corto y largo plazo. Con el apoyo de mentores de LIFT, los participantes crean entonces un plan dirigido a lograr sus objetivos.

“Durante los últimos cuatro años como miembro de LIFT, he sentido que me han apoyado y escuchado, y me siento muy feliz cada vez que participo en un taller”, dijo Martha Mateo, participante de LIFT en la ciudad de Nueva York. “En LIFT he aprendido que la educación es la clave para una vida mejor. LIFT me inspira a seguir adelante”.

Capital One apoya los esfuerzos de LIFT para mejorar las posibilidades de ascenso social de las familias participantes mediante una subvención de $500,000 dólares que ha ayudado a la organización a ampliar sus sesiones de mentoría virtual y el programa de mentoría de LIFT a fin de ofrecerlo en instituciones tales como centros de estudios superiores, clínicas pediátricas y centros Head Start.*

El apoyo de las mentorías virtuales ha permitido que los padres de familia sigan participando en mentorías individuales de LIFT, reciban ayuda monetaria directa, participen en talleres educativos de grupo y tengan acceso a otros recursos.

Entre los participantes de LIFT, 97 por ciento reportó sentirse extremadamente conectado o muy bien conectado con su mentor, y 65 por ciento indicó que sus niveles de estrés se redujeron después de apenas tres meses de participación en el programa.

Además, el aumento promedio en los ingresos anuales de los padres de familia que participan en el programa es de $12,100.

“A través del apoyo de Capital One hemos podido proporcionar apoyo vital a las familias y ayudarles virtualmente a sobrellevar estos tiempos sin precedentes mientras continúan avanzando en el logro de sus sueños y objetivos, tanto los propios como los de sus niños”, dijo Michelle Rhone-Collins, directora ejecutiva de LIFT. “Capital One está invirtiendo en familias que históricamente han sido marginalizadas y está ayudando a asegurar que tengan un mayor acceso al apoyo financiero, social y personal que necesitan para alcanzar una movilidad económica sostenible y romper ciclos generacionales de pobreza.”

El apoyo de Capital One forma parte de Capital One Impact Initiative*(Iniciativa de Impacto de Capital One): un compromiso inicial y multianual de $200 millones dedicado a promover el ascenso socioeconómico.

Iniciada en octubre de 2020, la Capital One Impact Initiative busca crear un mundo en el que todas las personas tengan la misma oportunidad de prosperar a través de la promoción de una sociedad inclusiva, la construcción de comunidades prósperas y la creación de herramientas financieras que enriquezcan vidas.

(Este contenido es patrocinado)