Clarissa Molina muestra su abdomen plano al lucir un lindo traje de baño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Clarissa Molina dejó ver su abdomen planito en una linda foto en traje de baño y en la que posa frente a una roca y con los pies cubiertos de agua que publicó en su cuenta de Instagram, en la que posee más de 3.1 millones de seguidores.

La presentadora dominicana estuvo disfrutando de un viaje de relax junto a su madre y su novio, Vicente Saavedra. “Un viaje muy especial! Mami y el amor de mi vida @saavedravicente! 💙💙 Mañana subiré el vídeo completo del viaje a Facebook de todo el viaje! Pendientes!”, dijo Molina al publicar una galería de imágenes.

A la foto donde muestra su abdomen bastante plano y luce unos lentes de sol negros mientras sonríe ampliamente, le siguen varias imágenes más en las que se deja ver junto a Saavedra y su mamá. De acuerdo a la ubicación, el paradisiaco lugar en el que estuvieron los tres juntos sería Exumas Islands, una isla en Bahamas.

Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a la dominicana en su cuenta de Instagram:

“Omg! Exuma la playa en esa isla, con esa arena tan blanca que parecen polvo, talco de bebé, fui hace un tiempo atrás y me encantó, un paraíso. Un lugar romántico para ir sólo con tú pareja, me imagino que tú novio hubiera querido disfrutar ése lugar sólo contigo no con chaparrona,la madre cuidando su niña como tiene que ser. Me gustaría ver el video”.

“Eres bellísima por dentro y por fuera me alegra mucho verte tan Feliz y sobretodo qué tú mamá pueda disfrutar a tu lado muchas bendiciones”.

“Yo creo que si tú mami se presentaba en belleza Latina t ganaba hasta a ti son bellassss las dos”.

Antes de esta publicación, Clarissa Molina había posteado una imagen de su rostro sin maquillaje, básicamente en el mismo lugar en donde mostró su abdomen, y sorprendió a sus fanáticos e incluso le dijeron que al natural luce muy angelical.

“No makeup, no hairdo, just water and nature. Feliz lunes y muchas bendiciones”, dijo en esa fotografía la presentadora.

Sigue leyendo: Clarissa Molina posa sin maquillaje y le dicen que al natural se ve angelical

Clarissa Molina revela su secreto para mantener la sensual figura

Clarissa Molina cambió de look y lo mostró posando con unas botas hasta la rodilla

Apretadito y sexy le queda el vestido rojo a Clarissa Molina, el cual combinó con unos lindos botines colorados