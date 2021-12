Apretadito y sexy le queda el vestido rojo a Clarissa Molina, el cual combinó con unos lindos botines colorados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Clarissa Molina se vistió de rojo y sus fans han quedado encantados con el vestido y los zapatos que lució para El Gordo y la Flaca. La dominicana no sólo se ve sensacional y totalmente acorde a la época del año, sino que además dejó a la vista la figura que ahora posee. Y es que aún cuando Clarissa siempre ha sido delgada, en los últimos meses ha tonificado su figura, a tal grado de lucir muy delgada, pero siempre con sus hermosas curvas. Pero lo mejor de todo es que nunca ha perdido la sonrisa.

Más allá de su físico, y es que no importa si es delgada o no, Clarissa ha demostrado que la curva más importante en el cuerpo de una mujer es la curva de sus sonrisa. Y es que la de Clarissa Molina es encantadora. Incluso en estos días de duras críticas, ella no ha dejado ir el buen ánimo y tampoco permite que la felicidad se les escape.

Programas como Chisme No Like la han criticado por su relación con el empresario y manager musical Vicente Saavedra, sin embargo, esto no la ha llevado a terminar su romance. Al contrario, está totalmente feliz y entregada a su compromiso con éste. Incluso luce un anillo de compromiso en su mano izquierda. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

A través de Instagram dejó muy claro que su amor por Vicente Saavedra es más fuerte que cualquier crítica que cualquier medio quiera lanzar. “En esta y en la otra vida te elijo a ti, un millón de veces. Que Dios siempre te llene de mucha vida y salud, y sigas siendo el gran ser humano que eres, noble, con gran corazón, buen hijo, gran padre, y siempre dispuesto a dar lo mejor de ti. Feliz cumpleaños mi amor. Te amo Vi”, escribió la joven reportera, actriz y modelo. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

