Familia de la adolescente hispana que balearon 22 veces mientras caminaba con su perro exige justicia

La familia de la joven hispana de 15 años, a quien dispararon 22 veces mientras caminaba con su perro en un vecindario al suroeste de Houston, Texas, la noche del martes 11 de enero no descansará hasta que se haga justicia, así lo dio a conocer un familiar de la jovencita.



En entrevista con Univision la tía de Diamond Álvarez señaló que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el asesinato de la hispana.



“Se necesita que se haga algo, el caso se pone frío y después no se hace nada. Necesitamos saber muchas cosas. Necesitamos que nos contacten, que nos hablen, que le hablen a su madre, que le den detalles, que le digan algo…”, dijo la tía de Diamond.



Asimismo, señaló que la familia se encuentra desecha por la muerte de su sobrina a quien calificó como una niña respetuosa, buena estudiante, sonriente y que gustaba de salir todas las noches a pasear a su perro.



“(Tenemos) muchas emociones, queremos respuestas, no esperábamos esto, nadie lo esperaba. Su mamá está muy mal, estamos con ella y también hay gente que está a nuestro lado brindando soporte”, dijo muy consternada.



Hasta el momento se sabe que el caso de Diamond Álvarez se encuentra bajo la Unidad de Homicidios, sin embargo, la familia está en espera de respuestas claras sobre quien o quienes están detrás del asesinato.



La madre está desconsolada



La tía de la joven también señaló que Anna Machado, madre de Diamond Álvarez, se encuentra desecha por el homicidio de su hija.



El día de los hechos Machado contó a la prensa que llamó a su hija después de haber escuchado varios disparos y minutos después de ver entrar a la casa al perro, pero su hija no respondió el celular, por lo que salió a buscarla.



“Yo traté (de darle) CPR. Yo no pude traerla de vuelta. Traté de tanto de mantenerla con vida”, recordó Anna Machado.



En tanto, el padrastro de la joven, Tito Moczyygemba, ha tachado de “cobardes” a quienes dispararon a quemarropa a Diamond Álvarez: “Quien sea que le disparó a esta niña en 22 ocasiones por la espalda, son unos cobardes”.



A través de una página de GoFundMe la familia de la joven ha pedido ayuda para poder costear los funerales de la joven y ahí también la han descrito como una chica llena de ilusiones, con un futuro prometedor que acabó en un abrir y cerrar de ojos.

