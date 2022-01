Julio César Chávez Jr. discutió con unos policías de Culiacán que lo intentaron detener [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr. vivió un amargo momento en la tarde de este jueves, 13 de enero, en Culiacán. En medio de una grabación en vivo para su cuenta de Instagram, el boxeador mexicano fue detenido por unos policías locales que insistieron en que el “Júnior” se bajara del vehículo.

El hijo del “Gran Campeón Mexicano” se mostró completamente incrédulo ante las exigencias de las autoridades. A pesar de que el “Junior” pedía explicaciones, no le llegaron argumentos concretos para este intento de detención. Las autoridades le pedían al boxeador que se bajara del vehículo e incluso llegaron a intuir que Chávez Jr. podía estar armado.

“¿Por qué me detienen, señor? (…) Usted viene con una decisión que está mal tomada. Yo me voy levantando. A usted le dijeron una mentira, no sé si mi papá o alguien. Yo me porto bien“, manifestó Julio César Chávez Jr.

Luego de este percance, el “Junior” se conectó nuevamente a través de un Instagram Live, pero esta vez expuso su molestia, pues considera que esta detención fue un acto premeditado el cual buscaba generarle problemas al boxeador.

“Estoy sacando de onda. Espero que la gente que lo hizo, sin intención de dañar a nadie, se den cuenta que lo que yo hice es lo correcto. Yo no hice nada malo. Es vivir mi vida. La gente quiere controlar mi entorno y mi vida, y eso no se puede“, explicó.

Julio César Chávez Jr. agradecido por el apoyo

Finalmente, Chávez Jr. dedicó unas palabras a sus seguidores quienes se encontraban al tanto de la resolución de este conflicto. “Quiero agradecer a toda la gente por apoyarme, por estar aquí conmigo siempre. Gracias, gracias“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

