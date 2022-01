VIDEO: Las palabras de ‘Canelo’ Álvarez que motivaron al Atlas en la conquista del campeonato

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

José “Pepe” Riestra, presidente ejecutivo del Atlas, actual campeón del torneo apertura de la Liga MX, dio a conocer que el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, fue clave para motivar al equipo previo a la final ante León, en la que se consagraron campeón de México luego de 72 años.

Riestra comentó que hubo un momento previo a la final, en la que tanto ‘Canelo’ Álvarez como su coach Eddy Reynoso, tuvieron un papel importante en una de las charla del vestuario, las cuales sirvieron para sacar el espíritu ganador de los jugadores y guiarlos a la conquista del título.

“Tuvimos una plática extraordinaria con Eddy (Reynoso), el coach del ‘Canelo’, antes de la final contra León, donde él platicaba de cómo se preparan y los momentos difíciles que viven. Pero yo creo que el clímax de la plática fue cuando el ‘Canelo’ interactúa con nosotros y dice ‘señores en la vida hay oportunidades para trascender y sólo hay uno, el campeón’, y creo que ahí es donde el equipo embona y dice ‘es el momento de ser campeones’, relató Pepe Riestra en El Podcast del Rojinegro.

“Salimos de esa plática y se respiraba esa confianza, esa situación de ‘vamos a ser campeones’, y creo esos son los puntos donde, ya en la liguilla nos fueron cambiando y dando esa moral y esa situación para poder romper 70 años (sin ser campeones)”, agregó.

En ese sentido, el directivo narró parte de lo que se sentía en el vestuario del conjunto rojiblanco durante los partidos que los llevaron a la final que posteriormente ganaron y lograron el histórico campeonato.

“Hay un momento donde uno llega a la final y sabe que no hay otra más que ganarla. Creo que aquí no había margen, creo que de no haberse dado las cosas, hubiera sido difícil perderla después de 32 años de no llegar, de 72 años de no ser campeón y creo que ahí fue el punto, ahí es donde el equipo da el clic y dice ‘si, es el momento’” contó.

Por último, Riestra recordó un momento en el que les reveló un dato a los jugadores sobre la cantidad de personas que no había visto al equipo coronarse campeón, el cual según el directivo, causó una importante reacción positiva en los protagonistas del juego.

“Recuerdo después de haber terminado el partido con Pumas y estar en el vestidor con los jugadores y decirles ‘hay un dato que me llama mucho la atención, ¿ustedes saben que en Jalisco somos 8.4 millones de habitantes de los cuales 7.9 nunca han visto al Atlas campeón?, ese dato siembra”, expresó.

