Chiquibaby celebró su cumpleaños en una íntima velada con una de sus personas favoritas

Este 13 de enero estuvo de cumpleaños Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby. La conductora de “Hoy Día” festejó este día especial por todo lo alto y no dudó en compartir imágenes de la celebración junto a “su persona favorita”.

“Mi Celebración de cumple así comenzó con mi persona favorita a parte de @capriblu2021 #happybirthday #capricorn #miaminights #chiquibabyl”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías.

La galería de imágenes comienza con ella posando junto a su esposo y le siguen dos postales de ella posando con el Miami River de fondo. Además, dos videos acompañan a la publicación: uno en donde muestra toda la vista, el río y los barcos que transitan por allí y otro en el que la pareja está en un restaurante y le traen un postre a Chiquibaby que dice “happy birthday”, junto a una gran vela que lanza pequeñas chispas.

En otras publicaciones sobre su cumpleaños, la conductora mostró diferentes fotografías de ella, en diversas facetas y momentos de su vida, y dejó ver hasta una foto de ella cuando era niña.

“Estoy muy agradecida con Dios por todo lo que he vivido a lo largo de los años, mi trayectoria y todos los momentos inolvidables, he sido una mujer bendecida. Este año en especial trajo muchísima alegría a mi vida, estuvo lleno de aprendizajes y la bendición de ser madre de @capriblu2021 no se compara con nada. Como dicen por ahí, cumpliendo un año más de vida, pero sintiéndome más joven que nunca!! Gracias a todos por sus buenos deseos, mis guapetones”, escribió el día de su cumpleaños en la cuenta de Instagram donde hasta ahora ha cosechado más de 362 mil seguidores desde que la abrió el 5 de abril del año 2012.

Además de eso, en Hoy Día le llevaron globos, un pastel y así lo mostró en un divertido reel que compartió con todos sus seguidores. En este pequeño video la vemos bailando y luciendo un traje completo azul, con unos detalles en color plateado a la altura de la cintura. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

