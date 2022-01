Adamari López reveló que se contagió de covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López ha dado positivo a covid-19, así lo informó mediante unos videos publicados en las historias de su cuenta de Instagram.

Tras varios días de ausencia en “Hoy Día”, la conductora boricua dio a conocer el motivo por el cual no estaba apareciendo en las pantallas del programa matutino de Telemundo.

“Hola hola mi gente linda, un besito muy grande para todos. Sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro pero me he hecho las pruebas de covid y el resultado ha salido positivo“, dijo López en sus historias.

La boricua agregó que estará cuidándose y alejada hasta que su resultado a pruebas de covid sea negativo y esté bien

“Solamente quería dejarles saber. Les agradezco mucho su cariño, su apoyo y solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones y buenos deseos”, expresó la conductora de Hoy Día y ex pareja del bailarín Toni Costa.

Sin mucho más que agregar, Adamari López se despidió de sus seguidores. Hasta el momento, la boricua no ha hecho otra publicación en su cuenta de Instagram.

Toni Costa tuvo covid

En víspera de Navidad, Toni Costa informó que no podría pasar esa celebración tan especial junto a Alaïa y Adamari debido a que había dado positivo a covid.

“Me encanta tener estos bonitos recuerdos junto a mi princesa, para que ella siempre tenga memorias con sus papás. Desafortunadamente el COVID se interpuso estas navidades y esta mañana di positivo, por lo que hoy no podré estar a su lado ni mañana para ver su carita de felicidad abriendo sus regalos que tanta ilusión le hacen y tanto se merece por ser la mejor hija del mundo”, dijo el español al informar del contagio.

Asimismo, días después informó que su nuevo resultado a pruebas de covid era negativo.

“Buenas, ¿cómo están por aquí? Estoy contento porque doble negativo de covid, así que ya se fue de mi organismo, yo contento, tiene mucho que ver cómo uno se alimenta, como uno se cuida”, señaló.

