La hija pequeña de Carolina Sandoval derritió corazones en Instagram al hablar del covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval ha publicado un video en el que su hija Amalia Victoria es la protagonista. La hija menor de “La venenosa” informó que sus exámenes de covid siguen siendo positivos y expresó sus sentimientos sobre cómo está viviendo mientras tiene el virus.

“Hola hola, estoy aquí en la cocina. Les quiero decir algo: todavía dicen en el examen que todavía tengo covid, entonces tengo que hacer tarea en la casa, tengo que cuidarme bien, no puedo ir al colegio y me cuido tanto”, dijo la pequeña.

“Mi abuela y yo todavía tenemos covid, tenemos que esperar. Yo ya no quiero tener covid para ir al colegio y estudiar con mis amigos… Tengo que dormir en mi cuarto solita”, expresó Amalia Victoria al inicio del video, en el que conversó por un rato.

Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a Amalia y Carolina en esa publicación:

“Ay caro ella es solo luz ! Me la como a besos . Ojalá estén todos muy pronto ya bien”

“Que te sanes pronto princesita bella!”

“Hermosa Dios te bendiga y salgas pronto del COVID”

“Tan Bella pronta recuperación Amalia Dios te bendiga”

En el texto que acompaña el video, Carolina Sandoval dijo: “LA NIÑA MÁS POSITIVA DE LA CASA LES CUENTA TODO. Con el positivismo que la caracteriza Amalia Victoria te actualiza con cómo van las cosas. Está reinita con corona sabe hasta más que yo cómo llamar las cosas por su nombre sin rodeos. Y como solo lo sabe hacer @mipedacitodeluz te enseña a lavar las manos: “porque no es lo mismo lavar las manos con agua que con agua y jabón. POSDATA: Cuando Amalitica dice Nick se refiere a su papá , de hecho cuando dice India se refiere al área de juegos y sala de tv”, comentó la madre de Amalia Victoria y Bárbara Camila.

Hace algunos días Carolina Sandoval informó sobre los contagios. Sin embargo, la venezolana y Bárbara Camila ya se encuentran negativas al virus.

“Después de dos años, este visitante que no queremos recibir entró a mi casa, en esta variante llamada Omicron“, dijo al revelar los contagios mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Después de salir del virus, “La Venenosa” aprovechó también de compartir con sus seguidores el íntimo momento en el que se lavó por primera vez el cabello tras habérselo pintado de rojo antes de finalizar el año 2021.

“Debo confesarles algo, después de este covid que entró en mi cuerpo no me he querido lavar el cabello porque no sé qué va a pasar y me voy a lavar el cabello con los productos de Jomari… Digame si me lleno toda de rojo”, dijo al iniciar la transmisión.

Sigue leyendo: Carolina Sandoval presume sus curvas en un ajustado y sexy body rojo

Carolina Sandoval derrocha sensualidad y diversión en un apretado body mientras se baña ante sus seguidores

Carolina Sandoval reveló que en su juventud vivió con una amiga, y al inicio fue un sueño, pero luego se volvió una pesadilla

Carolina Sandoval desde la cama le envía un regalito a los haters