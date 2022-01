Carolina Sandoval presume sus curvas en un ajustado y sexy body rojo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval no tiene ningún problema en mostrar sus curvas y siempre lo demuestra de alguna manera en su cuenta de Instagram, lugar en el que sus fanáticos disfrutan del derroche de personalidad que caracteriza a la venezolana, atributo que le ha valido para que la sigan casi tres millones de personas.

En esta oportunidad “La venenosa”, quien fue miembro del staff de Suelta La Sopa, se dejó ver en un apretado body color rojo que resalta sus curvas y sus senos.

Sus piernas al desnudo fueron protagonistas del momento, al ser untadas con un producto especial para la zona íntima.

“Advertencia “El secreto de este cuerpazo” TODO EN BROMA, nada en serio y aunque el lubricante de ZENZSUAL es buenísimo, no es para tratamiento corporal. De hecho “EL GEL” Es tan Bueno hidratando y lubricando tu florecita , tesorito y/o le quieras llamar, que yo me lo hecho en este cuerpazo hasta para que RESBALEN las lombrices digitales”, fue el texto que acompañó al video que quedó publicado en su cuenta de Instagram.

Recientemente, Carolina Sandoval superó el covid y aprovechó que se lavaría el cabello por primera vez desde que se lo tiñó de rojo e ingresó oficialmente al club de las pelirrojas para hacer un live y compartir ese momentos con sus más fieles seguidores.

Sandoval se puso un sexy traje de baño de una pieza y se metió bajo la regadera y poco a poco su cabello rojo fue soltando color mientras el agua caía.

Para lavar su cabello, la venezolana usó nada más y nada menos que productos de la línea del presentador y especialista en moda y belleza, Jomari Goyso.

“Debo confesarles algo, después de este covid que entró en mi cuerpo no me he querido lavar el cabello porque no sé qué va a pasar y me voy a lavar el cabello con los productos de Jomari… Digame si me lleno toda de rojo”, dijo al inicio del en vivo.

Y en el texto que acompañó a las imágenes de esta nueva aventura de Carolina Sandoval, agregó: “Es más díganme que no es delicioso bañarse completa con pelo y todo, es como que te ganaste la lotería y más si sabes que el agua es vida”.

Sigue leyendo: Carolina Sandoval derrocha sensualidad y diversión en un apretado body mientras se baña ante sus seguidores

Carolina Sandoval reveló que en su juventud vivió con una amiga, y al inicio fue un sueño, pero luego se volvió una pesadilla

Carolina Sandoval desde la cama le envía un regalito a los haters

Carolina Sandoval le envía un mensaje a quienes la envidian: “A tu envidia le voy a poner photoshop”