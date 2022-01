Carolina Sandoval derrocha sensualidad y diversión en un apretado body mientras se baña ante sus seguidores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval conquista a sus seguidores con sus atrevidas aventuras que no duda en compartir en su cuenta de Instagram, red social en la que está cerca de tener tres millones de followers. En esta oportunidad “La Venenosa” sacó a relucir su lado más sensual y divertido al darse una ducha ante la cámara y compartir anécdotas con sus más íntimos amigos de las redes sociales.

La venezolana, luciendo un ajustado body se metió bajo la regadera para lavar su cabello rojo por primera vez desde que se lo tiñó. Desde que oficialmente ingresó al club de las pelirrojas, como ella misma había dicho, no se daba mojaba su cabello por temor a que el tinte se le cayera y perdiera el color. Durante ese tiempo optó por usar un champú en seco, explicó.

Para lavar su cabello usó los productos de su amigo y especialista de moda y belleza Jomari Goyso, que recientemente decidió guardarse su opinión sobre unas botas que lució Francisca Lachapel en Despierta América.

“Debo confesarles algo, después de este covid que entró en mi cuerpo no me he querido lavar el cabello porque no sé qué va a pasar y me voy a lavar el cabello con los productos de Jomari… Digame si me lleno toda de rojo”, dijo la venezolana y le agradeció a Jomari Goyso por haberle enviado productos especiales para su cabello teñido.

Tras el saludo Carolina Sandoval se soltó el moño y se metió bajo la regadera para mojarse. Con su personalidad divertida y atrevida, “La venenosa” compartió la ducha con sus seguidores de Instagram.

“Me da pánico”, dijo sobre perder el color rojo de su cabellera. “Ay señor, Cristo, me estoy destiñendo: esto es muy fuerte”, dijo al escurrirse y ver como el tinte se iba con el agua.

Asimismo, en el post escribió: “Es más díganme que no es delicioso bañarse completa con pelo y todo, es como que te ganaste la lotería y más si sabes que el agua es vida”.

Esta divertida y sensual muestra de Sandoval le valió unos buenos cuantos comentarios al mostrar parte de la cotidianidad, hecho que sin dudas la caracteriza.

“Tú naturalidad es lo mejor”

“Me encanta tu traje de baño”

“Amo tus videos”

“Linda Carolina. Me entretiene”

Carolina Sandoval acaba de superar un contagio de covid. Ella misma fue quien se encargó de dar la noticia a sus seguidores cuando se enteró que era positiva.

