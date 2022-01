Roberto Hernández sobre Lili Estefan: “Siempre ha sido muy cariñosa… y me lo demuestra frente y fuera de cámara”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Roberto Hernández está de regreso en El Gordo y la Flaca y esto ha suscitado todo tipo de declaraciones. El público para empezar está contento de verlo de nuevo junto a Raúl de Molina y Lili Estefan, porque la química con los conductores estelares es innegable.

Roberto además se ha sincerado sobre su relación con Lili Estefan y a hablado de cómo Raúl de Molina le ayudó a ser aceptado en Univision. Lo que tuvo que decir sobre este par de conductores ha sido totalmente halagador, pero muchos creen que su relación con Clarissa Molina no ha quedado del todo clara.

Para empezar, qué fue lo que éste guapísimo conductor ha dicho de “La Flaca” más famosa de la televisión hispana, en entrevista con Mezcalent: “Lili, para empezar, siempre es un amor conmigo, desde el primer día que inicié en ‘el Gordo y la Flaca’, porque como sabe este fue mi regreso, desde el primer día siempre ha sido muy cariñosa, muy amable conmigo, y me lo demuestra frente a cámara y fuera de cámara“.

Sobre Raúl de Molina ha sido claro y también se ha mostrado completamente agradecido, porque fue gracias a la química que tuvo con éste durante el casting, que encontró un lugar en Unisivisión: “Con el casting que me escogieron para ser talento de Univision fue para ‘el Gordo y la Flaca’ y estaba al lado de Raúl. Yo no conocía a Raúl y la química se dio muy buena y yo creo que eso fue lo que me ayudó a ser ya un talento de Univision, porque vieron la química que tenía con Raúl y bueno dijeron ‘si tiene química con Raúl, puede estar en Univision’”.

Lo que ha llamado la atención de todos es la anécdota que escogió para recordar su relación con Clarissa Molina. Porque ésta en comparación con las opiniones que dio de Rául y Lili no suena del todo halagadora.

¿Pero qué fue lo que Roberto Hernández le dijo a Mezcalente sobre Clarissa Molina? Estas fueron sus palabras para dicho medio: “Era una de las pocas que no me apoyaba en ‘Mira Quien Baila’; ella me decía: ‘¡pero si tú no bailas!’. Un grupo de talentos, yo creo que tenía apuestas en Univision, que decían que me iban a sacar en la primera semana y pues mira, llegué hasta la final. Esa experiencia de MQB la verdad fue increíble, y te digo, lo volvería a repetir”.

